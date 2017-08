Prag/Weiden. Weidener Stadtmeisterschaft in Prag: Bei der Premiere des Mitteldistanz-Triathlons der Challenge-Serie hielten Weidens Sportler zumindest die Altersklasse 55 fest in ihren Händen. Am Ende behauptete sich Lothar Richthammer vom Laface-Team vor DJK-Sportler Jürgen Steiner. Lange hatte mit Felix Bydkiewski ein weiterer Weidener mit um den Sieg gekämpft. Krämpfe zwangen den Laface-Athleten aber Tempo rauszunehmen.

Nach einem Weidener Durchmarsch hatte es zum Ende des Schwimmens nicht ausgesehen. Nach 1,9 Kilometern stieg Bydkiewski in unmittelbarer Nähe zur Karlsbrücke als bester Weidener aus der Moldau. Gut 30 Minuten war er unterwegs, die viertbeste Zeit der Altersklasse. Richthammer und Steiner brauchten gut fünf bzw. elf Minuten länger. Auf dem Rad bewiesen die drei Oberpfälzer Stärke: Richthammer, Steiner, Bydkiewski: In dieser Reihenfolge sorgten sie für die drei schnellsten Radzeiten auf der 45 Kilometer-Runde. Richthammer ist nicht nur mit seiner Zeit von 2:26 Stunden zufrieden, auch die Strecke habe ihn begeistert. Das gilt auch für den abschließende Halbmarathon, der auf einer Runde entlang der Moldau durchs Prager Zentrum führt. Während Steiner und Richthammer auf den vier Runden weiter Richtung Spitze stürmten, musste Felix Bydkiewski rausnehmen. In 5:20 Stunden erreichte er immerhin Gesamtplatz 7. Lothar Richthammer reichte die zweitbeste Laufzeit und eine Gesamtzeit von 4:52 Minuten zum Sieg in der Altersklasse. Noch schneller lief Jürgen Steiner. 1:36 Stunden reichten zu einer Gesamtzeit von 4:57 Stunden.Steiner ist wie Richthammer zufrieden mit dem Ergebnis. Die Premiere in Prag sei absolut gelungen, sie könne zu einer echten Heimspiel für Oberpfälzer Triathleten werden. Besonders gelohnt hat sich der Start für Richthammer. Er fühle sich in seiner Vorbereitung auf den Hawaii-Triathlon bestätigt und hat sich nebenbei für die Challenge-WM in der Slowakei 2018 qualifiziert. Dort kann er sich wieder mit Jürgen Steiner messen. Dessen zweiter Platz reicht ebenfalls für die Quali.