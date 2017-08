Die Blue Devils werden in der neuen Saison wieder versuchen, eigene Nachwuchsspieler an das Niveau in der Oberliga Süd heranzuführen. Neben dem 19-jährigen Angreifer Lukas Zellner, der schon seit 2014 zum Kreis der ersten Mannschaft der Weidener zählt und auch für die neue Saison einen Vertrag erhalten hat, sollen weitere Eigengewächse ihre Chancen kriegen.

Es gibt mehrere Kandidaten, denen wir den Sprung in die erste Mannschaft zutrauen. Einige sind nah dran. Christian Meiler, Teammanager der Blue Devils

Teammanager Christian Meiler setzt auf die weitere positive Entwicklung des talentierten Stürmers: "Wie schon in den vergangenen Jahren gehört Lukas Zellner zum Kader und er wird auch seine Eiszeiten bekommen und weiter lernen. Doch auch Einsätze in der U19-Mannschaft sind geplant."Ähnliche Chancen können sich weitere Akteure der Young Blue Devils ausrechnen, festlegen will sich Meiler aber noch nicht. "Es gibt mehrere Kandidaten, denen wir den Sprung in die erste Mannschaft zutrauen. Einige sind nah dran." Zusammen mit dem neuen Trainer Milan Mazanec werde man die Entwicklungen in den Nachwuchsteams genau beobachten und entsprechend reagieren. Aufgrund der Förderlizenz-Regelung mit Josef Lala auf der Backup-Position werde jedenfalls mindestens ein Goalie aus dem eigenen Nachwuchs regelmäßig zum Kader der Blue Devils stoßen.