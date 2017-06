Ein schöner Sonntag im Frühsommer. Die Gegend um den Waldnaab-Flutkanal füllt sich mit Leben - Radler, Spaziergänger, ganze Familien sind unterwegs. Auch sechs junge Frauen in schwarzen Shorts, das Haar mit großen silberfarbenen Schleifen geschmückt, die Lippen knallrot, machen sich auf den Weg.

Der erste Auftritt

Mit Vorbildfunktion

Vor der Football-Saison hat man wenig davon gehört, dass es in Weiden Cheerleader gibt. Man muss halt gezielt danach suchen. Thao, 20 Jahre, Studentin aus Weiden

Die Gruppe steuert das Sportgelände der DJK Weiden an. Dort steigt heute ein besonderes "Event": Das erste Spiel der "Weiden Vikings" steht an. So nennt sich das American-Football-Team, das der Sportverein seit Anfang vergangenen Jahres unterhält. Die sechs Mädels werden Teil des Spiels sein: Sie unterstützen als Cheerleader die Heimmannschaft bei ihrer Premiere in der "Aufbau-Liga". Unter dem Namen "Rampage", zu Deutsch "Herumtoben, Randale machen", bilden die Cheerleader eine eigene Abteilung innerhalb der DJK Weiden.Schon eine Stunde vor Anpfiff treffen die sechs auf dem Platz ein. "Black Music" wummert über das weitläufige Gelände, es riecht nach Grillfleisch und Kaffee, an einem Stand stehen Basecaps und die typisch eiförmigen Bälle zum Verkauf. Vor allem Männer sind unterwegs. Die meisten in übergroßen T-Shirts, weiten Shorts und Sportschuhen, viele sind vollbärtig und einige großflächig tätowiert.Um so stärker fällt die Gruppe zierlicher Frauen auf, die Football-Abteilungsleiter Marco von der DJK herzlich in Empfang nimmt und an den Rand des Spielfelds führt, um sie einzuweisen. Doch noch ist Zeit. Während im Hintergrund junge Kerle sich Bälle zuwerfen und das Team im martialisch wirkenden Dress mit Schulterpolstern und Helm ein Lauftraining beginnt, packen die Cheerleader ihr "Equipment" aus. Puschel aus silbernen Folienstreifen, die sogenannten Pompons, landen auf dem Rasen. Auch ein paar handgemalte Schilder haben die Mädels mitgebracht.Lisa schart ihre Mitstreiterinnen um sich. Jenny, Nathalie, Senta, Thao und Ulrike beginnen unter ihrer Anleitung mit dem Aufwärmen. Sie springen im "Hampelmann"-Stil, machen Kniebeugen, Ausfallsschritte, Liegestütze und Situps. "One, two, three...", treibt Lisa die Gruppe an: Beim Cheerleading wird Englisch gesprochen. Aufs Warm-up folgt das Probe-Training. "Elevator! Ready, five, six, seven, eight!", lautet das Kommando. Vier Frauen heben gemeinsam eine fünfte hoch, die oben erst die eigenen Arme in die Luft streckt und sich dann nach hinten in die Arme ihrer Mitstreiterinnen fallen lässt.Für Thao, 20, aus Weiden ist es der allererste öffentliche Auftritt als Cheerleaderin. Die Studentin gibt zu: "Ich bin schon aufgeregt." Am besten gefalle ihr das "Stunten", also der Aufbau menschlicher Pyramiden. Zur "Rampage"-Truppe hat Thao über das Internet gefunden. "Vor der Football-Saison hat man wenig davon gehört, dass es in Weiden Cheerleader gibt. Man muss halt gezielt danach suchen." Auch das Publikum, das sich nach und nach an der Bande entlang des Sportgeländes eingefunden hat, scheint auf die Cheerleader nicht wirklich vorbereitet zu sein. Als das Spiel endlich läuft, geben die sechs jungen Frauen ihr Bestes. Sie bauen Pyramiden, sie zeigen schmissige Tanzeinlagen, bei denen die Pompons zum Einsatz kommen. Sie brüllen, so laut es nur geht, und halten dazu ihre Schilder hoch: "Defense go!" ist darauf zu lesen. Eigentlich sollten die Zuschauer jetzt einsteigen, im Takt mitschreien und anfeuernd klatschen.Doch die Botschaft kommt nicht richtig an. Zum einen verlieren sich die sechs Cheerleaderinnen vor dem riesigen Spielfeld etwas; zum anderen ist das Oberpfälzer Publikum ein wenig ratlos. "Stehen die jetzt das ganze Spiel da rum?", fragt eine Zuschauerin ihre Begleiterin. Die Mädels lassen sich trotzdem nicht entmutigen. "Eigentlich sind wir auch dafür da, dass das Publikum weiß, was es rufen muss", erklärt Lisa die Vorbildfunktion der Truppe: "So soll zum Beispiel der Gegner abgelenkt werden." Dass es beim ersten Heimspiel der "Vikings" mit der Rückmeldung der Zuschauer noch etwas hapert, findet die 22-Jährige nicht weiter schlimm. "Die Footballer selber fanden gut, was wir gemacht haben", zieht Lisa nach dem Sonntag Bilanz. Außerdem ist die Teamleaderin stolz, "weil uns fast keine Pyramide gedropped ist".Auch, wenn das Toben und Randale machen beim ersten Mal also noch der Rampage-Truppe allein überlassen war - die Mädels bleiben optimistisch. "Die Leute müssen sich halt auch erst in die Regeln einfinden", glaubt Lisa. Und Thao betont: "Zu Football gehören Cheerleader einfach mit dazu."