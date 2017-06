Weiden/Nürnberg. (mr) Ein Oberpfälzer gibt derzeit bei den Franken die Kommandos. Michael Köllner aus Fuchsmühl (Kreis Tirschenreuth) trainiert seit dem Frühjahr den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der Club steckt derzeit in der Vorbereitung auf die neue Saison und bezieht dabei auch ein Kurztrainingslager samt Testspiel in Weiden.

Vom Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, ist der FCN-Tross in Weiden zu Gast und trainiert am Wasserwerk. Am Freitagnachmittag besucht Köllner die Oberpfalz-Medien im Stammhaus an der Weigelstraße. Dazu laden wir auch 20 Club-Fans (die Mitglied in einem FCN-Fanclub sein müssen) ein.Bei einer Talkrunde können sie dem Club-Trainer all die Fragen stellen, die sie schon immer loswerden wollten. Und der "Köllner Michel" wird wohl keine Frage unbeantwortet lassen. Wer also Lust hat, den Club-Trainer zu treffen, kann sich bei uns für diesen Termin unter redaktion@onetz.de (bis Dienstag, 27. Juni, 12 Uhr) bewerben. Aus den Bewerbungen losen wir die 20 Fans für die Fragestunde aus. Bitte bei der Bewerbung auch die Telefonnummer angeben.