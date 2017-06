Musdorf. Die Cross-Skating-Biathleten starteten in ihre neue Saison. Und zwar mit zwei Serien, dem Süddeutschland- und dem Deutschland-Cup. Der bisherige Einzelkämpfer aus der Region, Ralph Zimmermann vom Solestar Racingteam/TV Vohenstrauß, hat Zuwachs durch zwei Nachwuchsläuferinnen aus Tännesberg bekommen. Mit Hannah Eckl und Luisa Völkl vom Ran Biathlon Tännesberg wurde die nördliche Oberpfalz erstmalig in der Jugendklasse vertreten. Wie üblich in Musdorf (Crailsheim) gab es mehrere Startmöglichkeiten an zwei Tagen. Wie im Winterbiathlon standen Sprint, Verfolgung, Massenstart und Team-Sprint auf dem Programm. Die Ergebnisse:

Sprint: Damen: 1. Nataly Herbstreich Jersbeck 18:31 ... 3. Hannah Eckl (Tännesberg) 20:00, 4. Luisa Völkl (Tännesberg) 23:58. Herren: 1. Thomas Schamberger (Regensburg) 14:17 ... 3. Ralph Zimmermann (Vohenstrauß)14:34Verfolgung: Damen: 1. Herbstreich Jersbeck 27:18 ... 3. Eckl 28:58, 4. Völkl 33:18. Herren: 1. Zimmermann 17:41Teamsprint (gemischt): 1. Zimmermann/Kurt Schlimgen 6:11 ... 8. Safida Cajic/Eckl 7:53, 9. Herbstreich/Völkl 8:04Massenstart: Damen: 1. Eckl 31:30 ... 5. Völkl 35:34. Herren: 1. Thomas Schamberger (Regensburg) 23:18, 2. Zimmermann 23:40