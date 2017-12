Weihnachten ist die Zeit der Familie. Gemeinsam essen, Geschenke auspacken und den Winter genießen. Für Frauen von Sportlern ist diese Zeit besonders wertvoll: Sie müssen das ganze Jahr auf ihre Männer verzichten – oder sie begleiten als Spielerfrauen das Hobby des Gatten. Fünf von ihnen erzählen.

Carolina Forster ist erst seit diesem Jahr mit dem Torwart des Bayernligisten SpVgg SV Weiden verheiratet. Er hat drei Mal wöchentlich Training und ein Spiel am Wochenende. „In der Vorbereitungszeit im Januar und Februar trainiert er locker vier Mal und hat zwei Spiele am Wochenende“, sagt die 25-Jährige. Ihr mache das aber nichts aus. „Ich bin das gewohnt. Ich habe lange höherklassig Tennis gespielt und war auch unterwegs. Jetzt spiele ich aber nur noch zum Spaß.“ Sie hat momentan selbst wenig Zeit, denn sie macht ihr zweites Referendariatsjahr an einer Grundschule. „Manchmal sage ich zu ihm: Kannst du nicht noch was machen, ich müsste daheim in Ruhe was vorbereiten.“ Die angehende Lehrerin ist Feuer und Flamme für das Hobby ihres Mannes. „Auswärts fahre ich nur zu Derbys mit. Aber Spiel im Wasserwerkstadion ist ein Pflichttermin.“ Ein Heimspiel verpasst sie nur, wenn sie selbst ein Tennismatch hat. „Wenn Domi nicht selbst spielt, schaut auch er mir mal zu.“ Forster trifft sich meistens mit ihrer Schwester oder der Familie des Mannes im Stadion. Und dann sitzt sie auf ihrem Stammpatz, auf der Tribüne links. „Immer auf der Sitznummer 23. Das ist mein Aberglaube – Domi trägt auch die Nummer 23.“ Andere Spielerfrauen sieht sie höchstens zufällig. „Die aktuelle Mannschaft ist so jung, die meisten haben nicht mal eine Freundin.“ Wenn eine Feier ist, ist die junge Ehefrau meistens dabei. „Das ist nicht mehr nur Sport, das sind mittlerweile Freunde.“„Normalerweise ist Thomas vier Mal in der Woche beim Training und während der Saison an den meisten Wochenenden beim Spiel. Ich finde es gut, dass er ein Hobby hat, das ihm so richtig Spaß macht - früher als Spieler, jetzt als Trainer“, sagt Christina Aigner, die Frau des SV-Wasserball-Trainers Thomas Aigner. Als das Paar noch keine Kinder hatte, war sie bei jedem Spiel, auch auswärts. „Wenn die Kinder größer sind, bin ich wieder dabei.“ Langweilig wird es ihr allerdings nicht, während ihr Mann unterwegs ist: „Bei drei Kindern ….“ Die Abende nutzt sie für ihr Hobby – das Nähen. „Natürlich gibt es Momente, in denen ich mir denke, es wäre schön, wenn er jetzt da wäre – vor allem am Wochenende. Aber wir haben es gemeinsam entschieden.“ Die drei Kinder kommen mit der Situation auch gut klar. „Die Kinder vermissen den Papa, aber sie kennen es nicht anders.“ Christina Aigner hält daheim die Stellung, vermisst aber auch die Zeit als „aktive“ Spielerfrau. „Ich hab die Zeit, in der ich alles hautnah miterlebt habe, sehr genossen.“ Nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga gab es eine richtige Spielerfrauen-Gemeinschaft bei den Wasserballern. „Ansonsten ist es schwieriger geworden. Einige Spieler haben ihre Lebensmittelpunkte nicht unbedingt in Weiden – und der ein oder andere ist noch Single.“Vanessa Müller ist absoluter Fußball-Fan. Die Freundin des Gebenbacher Torhüters Michael Nitzbon ist bei jedem Spiel dabei. „Es muss schon etwas sehr Wichtiges anfallen, wenn ich mal nicht dabei bin.“ Die 23-jährige Studentin kann die Leidenschaft ihres Freundes nachvollziehen: „Ich verstehe seine Liebe zum Fußball, denn ich teile sie. Ich habe selbst lang Fußball gespielt. Und durch das Zuschauen habe ich auch noch was davon.“ Dabei ist Nitzbon durch das Hobby viel unterwegs. „In der Vorbereitung so gut wie jeden Tag. Ab der Saison trainiert er drei Tage in der Woche und spielt am Samstag. An einem Trainingstag ist er oft bis zu fünf Stunden am Abend weg. Und Spiele kosten den ganzen Tag.“ Doch Müller hat Verständnis. „Klar, es gibt Tage da würde man sich freuen wenn man ein bisschen mehr Zweisamkeit hätte. Doch es gibt genug Dinge, die ich in der freien Zeit machen kann, wie Studium und Freunde. Aber ich muss abends oft alleine essen.“ Eine eingeschworene Spielerfrauen-Gemeinschaft gibt es in Gebenbach nicht. „Ich schaue meistens mit einer anderen Spielerfrau zu, die ich vorher nicht kannte. Sie ist zählt mittlerweile zu meinen engsten Freunden.“„Wenn er nicht arbeitet, trainiert er – oder er schläft“, sagt Bianca Schreiner. Ihr Mann Thomas ist Triathlet und arbeitet als Bäcker – ziemlich zeitraubend. „In der Vorbereitung trainiert er jeden Tag, bis auf Montag.“ Bianca Schreiner sieht das aber relativ gelassen: „Er braucht den Sport als Ausgleich. Und ich bin stolz auf ihn, auch wenn es manchmal nervt.“ Schwierig sei, dass ihr Mann alles um das Training herum plane. Aber meistens bekomme er alles unter einen Hut. Und Bianca Schreiner ist bei Wettkämpfen auch gerne dabei. „Wenn es zeitlich passt, ist das für mich auch interessant“, sagt sie. Die 39-Jährige macht selbst auch Sport, ist im DJK-Lauftreff und fährt Rad beim VC Corona. „Ich verstehe seinen Ehrgeiz, auch wenn ich den nicht habe.“ Nach dem jährlichen Hauptwettkampf pausiert der Triathlet einige Zeit. „Dann wird er unausstehlich, weil er einfach unterfordert ist. Da frag ich ihn schon oft, ob er nicht doch laufen gehen will … .“ Auch die beiden Töchter sind sportbegeistert. Die 15-Jährige begleitete ihren Vater auf dem Fahrrad bei einem „Run and Bike“-Marathon und die 17-Jährige tanzt in der B-Formation der Tanzschule Höllriegl. „Sie fahren gern mit auf Wettkämpfe. Wir feuern Thomas dann zu dritt an.“Kathrin Schätzler sieht ihren Lebensgefährten, den Blue-Devils-Spieler Marcel Waldowsky, während der Eishockey-Saison eher selten. „Er ist neben seiner Arbeit wegen Training und Spielen fast täglich unterwegs. Das Hobby ist sehr zeitaufwändig, aber ich unterstütze ihn natürlich.“ Die 37-Jährige ist bei den Spielen nie dabei. „Ich bin Grundschullehrerin und nutze die Zeit ohne Marcel, um meine Arbeit zu erledigen. Oder ich verbringe die Zeit mit unserem vierjährigen Sohn Tim.“ Trotz Arbeit würde Schätzler ihren Partner gerne öfter sehen. „Gerade am Wochenende würde ich gerne mehr Zeit mit ihm verbringen.“ Ohne Eishockey wäre das Paar allerdings vielleicht gar nicht zusammen. „Wir haben uns durch das Hobby kennengelernt.“ Die 37-Jährige war selbst jahrelang Eiskunstläuferin. „ Ich weiß den Leistungssport zu schätzen.“ Als Spielerfrau sieht sich Schätzler nicht. „Ich halte mich eher im Hintergrund.“