Mit der Vertragsverlängerung von Mirko Schreyer ist der Defensivverbund der Blue Devils Weiden für die Saison 2017/18 komplett. Der 21-Jährige, der weiterhin beim Devils-Sponsor Secure IT eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker absolviert, geht in seine zweite Saison bei den Oberpfälzern.

Der gebürtige Straubinger war vor Beginn der vergangenen Spielzeit aus dem DNL-Team des EV Regensburg in die nördliche Oberpfalz gewechselt, um im Oberliga-Team der Blue Devils Erfahrungen im Senioren-Eishockey zu sammeln. In 49 Partien stand Schreyer im Kader der Weidener. Dabei verbuchte der Linksschütze drei Torvorlagen. In der neuen Spielzeit will der talentierte Verteidiger, der auch im Angriff eingesetzt werden kann, den nächsten Schritt machen und sich neben einem erfahrenen Abwehrkollegen etablieren.„Mirko hat sich im letzten Jahr schon weiterentwickelt“, lobt Teammanager Christian Meiler den jungen Allrounder. „Er arbeitet fleißig und wird auch in der kommenden Saison seine Chancen bekommen.“