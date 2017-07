Eine Mehrzweckhalle am Schätzlerbad? Solche Pläne gab es tatsächlich einmal. Dank des Postsportvereins Weiden. Die Halle existiert zwar bis heute nicht. Der Verein kann dafür ein großes Jubiläum feiern.

Am Anfang waren es 91 Aktive. Sie hoben im Juni 1967 den Postsportverein (PSV) Weiden aus der Taufe. An sie erinnerte namens des Bayerischen Landessportverbands Ernst Werner in seiner Festansprache zum Jubiläum. Der PSV entstand aus einer Sportgemeinschaft des Fernmeldeamtes und des Postamtes, wo die Mitglieder arbeiteten. Die Anfänge reichen bis 1952 als Unterabteilung der SpVgg Weiden mit Leichtathletik, Fußball, Faustball und Tischtennis zurück. Bis zur Privatisierung von Post und Fernmeldeamt erfuhr der PSV Unterstützung durch diese Firmen. Heute kann jeder Mitglied im werden.Als erster Vorsitzender und Initiator fungierte 1967 Oberpostrat Friedrich Asche, Vorstand des Fernmeldeamtes. Die Abteilungen Wandern, Ski, Fußball und Faustball, Schwimmen, Kegeln, Tischtennis, Damengymnastik und Schach entstanden. 1969 zählte der Verein 580 Mitglieder, und ein gegründeter Bauausschuss erwog den Bau einer Mehrzweckhalle am Schätzlerbad. Ein Plan, der wegen der Überlassung des Forster-Sportplatzes in den Naabwiesen wieder verworfen wurde.Es folgte das Aufleben einer Schieß- und Eisstockabteilung sowie Kinderturnen. 1974 richtete der PSV den ersten Weidener Orientierungslauf aus. 1977 feierte man die Aufnahme des 1000. Mitglieds. Die Abteilungen Foto, Bogenschießen und Volleyball kamen 1981 hinzu. Als weitere Vorsitzende leiteten die Geschicke des PSV Werner Biermann (ab 1973), Hans Stadler (ab 1976), Georg Rogl (ab 1981), Karl Hinterberger (ab 1985) sowie seit 1995 der jetzige Vorsitzenden Karl Zuber.Die Zahl der Sportler verringerte sich zunächst durch Versetzungen und Pensionierungen. Heute gehören dem PSV 189 Mitglieder in den Abteilungen Bogenschießen, Damengymnastik, Foto, Schwimmen, Volleyball und Wandern an. "Nach 50 Jahren freizeitorientierten Vereinssports trägt der Verein als fester Bestandteil in der Stadt zum guten gesellschaftlichen und sportlichen Klima bei", lobte Ernst Werner in seiner Laudatio. Gleichzeitig bedauerte er aber die zunehmend alternde Mitgliederstruktur. Er rief dazu auf, den veränderten Interessen in der Gesellschaft Rechnung zu tragen und flexibel auf die neuen Anforderungen der Arbeitszeit zu reagieren.