Keine Blöße gaben sich die ersten Vier in der Tabelle der A-Klasse Ost. Auf den Anzeigetafeln standen nur Siege. Tabellenführer SG Waidhaus/Pfrentsch (28 Punkte) gewann zu Hause gegen den SV Floß mit 4:2 (8./15). Und die SG Wurz/Neuhaus (2./24) fertigte auswärts Schlusslicht FC Luhe-Markt II (4) gar mit 9:0 ab.

SpVgg Moosbach 3:1 (1:0) VfB ThanhausenTore: 1:0 (12.) Ferdinand Schießl, 1:1 (58.) Felix Göhl, 2:1 (85.) Thomas Vitek, 3:1 (87.) Tobias Bayer - SR: Hans Fischer (Tännesberg) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (63.) Michael Lindner (Thanhausen), (78.) Michael Gissibl (Moosbach), (85.) Andreas Friedl (Thanhausen) - Besondere Vorkommnisse: Manuel Herrmann (Moosbach) verschießt Foulelfmeter(gi) Moosbach ging verdient mit 1:0 in Führung und hätte auf 2:0 erhöhen können, wenn nicht Manuel Hermann einen Foulelfmeter verschossen hätte. Danach kam Thanhausen besser ins Spiel und glich nach der Pause sogar aus. Erst in der 85. Minute gelang Thomas Vitek mit einem Freistoß die Führung für die SpVgg. Jetzt war das Spiel entschieden und Tobias Bayer setzte mit dem 3:1 den Schlusspunkt.TSV Püchersreuth 3:1 (2:0) FC RoggensteinTore: 1:0 (9.) Andreas Burkhard, 2:0 (20.) Jürgen Käs, 3:0 (52.) Sebastian Schell, 3:1/3:2 (55./76.) Vitek Iwaschenkov - SR: Walter Aufschläger(Leutendorf) - Zuschauer: 120(sslk) Nach der starken Startphase, durch Tore von Andreas Burkhard und Jürgen Käs, verpasste es die Heimelf nachzulegen. Zwei Aluminiumtreffer durch Stefan Blömer und Tobias Zahn verhinderten die Vorentscheidung. Die Gäste fielen meist nur durch ihre harte Gangart auf. Nach dem 3:0 durch Sebastian Schell schien die Messe gelesen. Die Gäste gaben aber nicht auf und kamen durch ihren besten Akteur Iwaschenkov nochmals auf 3:2 heran. Am Ende brachte der TSV das Ergebnis mit Glück und Geschick über die Zeit.Vohenstrauß III 4:3 (2:1) VfB RothenstadtTore: 1:0 (11.) Stefan Gmeiner, 1:1 (24.) Sebastian Schwarzer, 2:1 (29.) Waldemar Widiker, 2:2 (54.) Julian Rost, 2:3 (60.) Sebastian Schwarzer, 3:3/4:3 (80./82.) Luca Kraus - SR: Wilhelm Fritz - Zuschauer: 30(mwr) Im ersten Durchgang war die "Dritte" der SpVgg klar am Drücker und ging durch Gmeiner verdient in Führung. Auch durch den überraschenden Ausgleich ließ sich die SpVgg nicht aus dem Konzept bringen und erzielte noch vor der Pause durch Widiker das 2:1. Nach dem Seitenwechsel vergaben die Vohenstraußer zwei große Chancen, danach übernahmen die Gäste das Kommando und gingen durch zwei schön herausgespielte Tore in Führung. In der Schlussviertelstunde gelang Luca Kraus aus dem Nichts der Ausgleich. Wenig später traf Kraus erneut zur Führung. In der Schlussphase hielt die SpVgg-Hintermannschaft den Kasten sauber.SpVgg Schirmitz II 4:0 (2:0) SV SchönkirchTore: 1:0 (14.) Daniel Wohner, 2:0 (35./Foulelfmeter) Julian Deubzer, 3:0 (75.) Frederick Köppel, 4:0 (89.) Alexander Herrmann - SR: Stefan Bauer (Schwandorf) - Zuschauer: 40(du) In diesem sogenannten Sechs-Punktespiel im Kampf um den Klassenerhalt landete die Schirmitzer Reserve einen souveränen 4:0-Heimsieg. Nach dem schnellen Führungstreffer durch Daniel Wohner stellte Julian Deubzer mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter den Halbzeitstand her. Die Gäste kämpften zwar unverdrossen um den Anschlusstreffer, hatten aber keinen Vollstrecker in ihren Reihen. Mit dem dritten Tor für die SpVgg durch Frederick Köppel war die Partie endgültig entschieden. Spielertrainer Alexander Herrmann gelang kurz vor Ende sogar noch das 4:0.FC Luhe-Markt II 0:9 (0:5) SG Wurz /NeuhausTore: 0:1 (14.) Nico Heimerl, 0:2 (25.) Manuel Windschiegl, 0:3 (27.) Nico Heimerl, 0:4 (35.) Simon Bösl, 0:5 (42.) Manuel Windschiegl, 0:6 (53./Eigentor) Peter Müller, 0:7 (60.) Manuel Windschiegl, 0:8/0:9 (69./74.) Patrick Trautner - SR: Wolfgang Bäumler (Waldthurn) - Zuschauer: 30(tmr) Die Gäste waren zwar vor der Partie als Favorit zu sehen, aber dass sie so leichtes Spiel haben werden, hätten sie wohl selbst nicht erwartet. Die Heimmannschaft zeigte eine schwache Leistung und lief die meiste Zeit Ball und Gegner hinterher. Bereits in der ersten Halbzeit lag der FC mit 0:5 zurück. Auch nach der Pause verloren die Gäste nicht die Lust am Tore schießen und man musste froh sein, dass das Ergebnis am Ende nicht zweistellig ausfiel.DJK Neustadt/WN II 3:2 (1:2) DJK NeukirchenTore: 1:0 (2.) Daniel Härtl, 1:1 (13.) Stephan Riedl, 1:2 (41.) Martin Hollfelder, 2:2 (49.) Marvin Häffner, 3:2 (90.) Daniel Härtl - SR: Wolfgang Amtmann (Grafenwöhr) - Zuschauer: 45(wsc) Nach Blitzstart und starken zehn Minuten verlor die DJK den Zugriff und lag nicht unverdient zurück. Marvin Häffners Freistoßtreffer kurz nach der Pause brachte die Platzherren in die Partie zurück, in der sich die Kontrahenten fortan einen offenen Schlagabtausch lieferten. Chancen gab es hüben wie drüben. Als sich alle schon auf ein gerechtes Unentschieden eingestellt hatten, gelang Daniel Härtl der glückliche Siegtreffer für die Kreisstädter.SG Waidhaus/Pfrentsch 4:2 (3:2) SV FloßTore: 1:0 (5./Elfmeter) Christoph Schwarzmeier, 1:1(22.) Philipp Saller, 2:1 (31.) René Schwarz, 2:2 (35./Elfmeter) Philipp Saller, 3.1 (43.) Peter Tretter, 4:2 (69./Elfmeter) Christoph Schwarzmeier - SR: André Wächter - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (74.) René Schwarz, (87.) Lukas Schaller