Am Sonntag, traf der SK Weiden 07 bei seinem ersten Saisonspiel in der Regionalliga Nordost auf den Lokalrivalen, den SC Windischeschenbach. Wahrlich kein leichtes Los für den Saisonauftakt, zumal die Weidner auf ihren zweitbesten Spieler, Rudolf Hlavac, verzichten mussten. Und die Weidener verloren am Ende auch mit 3,5:4,5.

Am sechsten Brett erspielte sich Christoph Sanner den ersten Punkt. Auf den Brettern sieben und acht gab es keinen Sieger. Ernst Fischer und Martin Angerer gaben ihre ausgeglichenen Stellungen gegen Miroslav Steimar und Bedrich Prochazka jeweils remis. Am ersten Brett spielte Fide-Meister Mladen Dvornic gegen Christian Müller mit den schwarzen Steinen und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Der SK führte mit 3:1 Punkten. Die nächste Entscheidung fiel am fünften Brett. Josef Schlaffer und Rudolf Schön einigten sich auf ein Remis. Bei zwei Punkten Vorsprung und guten Stellungen in den drei noch laufenden Partien machten sich die Weidner berechtigte Hoffnungen auf den ersten Punktgewinn gegen den etablierten Gegner. Aber es sollte anders kommen.Am dritten Brett fand Grigorij Moroz gegen Alfred Blöderl in einem Turmendspiel nicht den richtigen Plan und verlor. Alexander Nöckler spielte am zweiten Brett auf Sieg, aber das ging voll daneben. Die Entscheidung musste in der letzten Partie am vierten Brett fallen. Hier hatte Gerd Birner gegen Jürgen Zant eigentlich eine gute Stellung, die nicht verloren gehen sollte. Der Weidener geriet aber in extreme Zeitnot, so dass die Partie verlor. Am Ende entführten die Windischeschenbacher mit 4,5:3,5 die Punkte.Die zweite Mannschaft des SK 07 absolvierte bereits das zweite Spiel in dieser Saison. Sie verlor mit 2,5:5,5. Karina Hofmann holte den einzigen Sieg für Weiden. Ein Remis erreichten Isjaslaw Stein, Andreas Kaltschmidt und Kurt Vogel .