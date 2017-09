Es gibt die altbekannten Derbys, bei denen die Rivalitäten seit Jahrzehnten bestehen. Und es gibt auch immer wieder neue Lokalrivalen. Die SpVgg SV Weiden hat in den nächsten Tagen beides vor sich.

Wer Amberg schon abgeschrieben hat, hat einen Fehler gemacht. SpVgg-SV-Trainer Stefan Fink

Ein Derby-Doppelpack steht für die SpVgg SV Weiden an. Bereits am Freitagabend um 19 Uhr gastiert der FC Amberg zum prestigeträchtigen Vergleich der alten Rivalen im Sparda-Bank-Stadion. Am Dienstag, dem Tag der deutschen Einheit, findet dann der erste Vergleich überhaupt mit der DJK Gebenbach, ebenfalls am Wasserwerk, statt.Trotz der unterschiedlichen Historie der beiden Duelle sind die Vorzeichen für spannenden Partien ähnlich gut, da sich die Konkurrenten allesamt das Saisonziel Klassenerhalt gesetzt haben und mittendrin im Überlebenskampf der Bayernliga Nord stecken. "Es wird sicher ein interessantes Derby. Amberg ist im Aufschwung, deswegen werden wir sie keinesfalls unterschätzen. Wer Amberg schon abgeschrieben hat, hat einen Fehler gemacht", blickt Trainer Stefan Fink auf die Partie am Freitag voraus. Mit 18 Punkten steht die SpVgg SV aktuell auf Platz zehn der Bayernliga und besitzt die große Möglichkeit, das Polster von sieben Punkten auf den Relegationsrang 14 entscheidend auszubauen. "Wir wollen an die guten Leistungen der Phase vor Erlenbach anknüpfen. In Erlenbach waren wir nicht effektiv genug und es hat auch ein wenig das Glück gefehlt", hofft Fink auf eine Leistungssteigerung seines Teams.Welche Akteure dafür am Freitag mitwirken können, ist noch nicht sicher. Denn sowohl hinter den Einsätzen von Niklas Lang (Leistenprobleme), Martin Polom (Sprunggelenk), Benjamin Werner (Grippe) als auch Christoph Hegenbart (muskuläre Probleme) stehen noch Fragezeichen. Dennoch möchte Fink "nicht jammern und mit zumindest einem Punkt die Distanz wahren." Sicher ausfallen wird Andreas Schimmerer.Der heutige Kontrahent FC Amberg macht schwere Zeiten durch. Die Mannschaft von Trainer Lutz Ernemann steht mit 9 Punkten auf dem 17. und damit vorletzten Platz der Bayernliga. Hauptgrund dafür ist der große Umbruch im Kader. Viele junge Akteure stehen in den Reihen des FC, welche die zahlreichen namhaften Abgänge nicht kompensieren konnten. Mit Sven Seitz, Marco Wiedemann oder auch Julian Ceesay verließen wichtige Leistungsträger seit dem Regionalliga-Abstieg 2016 den Verein. Mit Andreas Graml und Michael Busch tauschten zwei Spieler das gelbe gegen das schwarz-blaue Trikot. Auch Benjamin Werner lief schon für den FC auf. Zuletzt konnten die Vilsstädter mit 2 Siegen in Folge, darunter ein 3:1-Erfolg gegen die DJK Ammerthal, wieder Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen.In der letzten Saison entschied jeweils das Heimteam den Oberpfälzer Vergleich für sich. In Weiden gewann die SpVgg SV durch Tore von Thomas Schneider und Johannes Scherm mit 2:0, während Amberg zu Hause mit 3:2 die Oberhand behielt.