Play-off-Spiele sind für Eishockey-Fans so etwas wie die fünfte Jahreszeit. Mit lediglich drei Spielen war dieser finale Saisonabschnitt für die Anhänger der Blue Devils Weiden in diesem Jahr extrem schnell vorbei. Dieter Seidel, Vorsitzender des Fanclubs "Penalty", zieht dennoch ein positives Resümee.

Dieter Seidel: Die Stimmung in Tilburg am letzten Freitag war einfach sensationell. Gemeinsam mit dem Fanclub "Supporters" und "Bubs" hat sich der gesamte Weidener Anhang - über 200 waren in Holland - bestens präsentiert. Gesang, Choreografie, der freundschaftliche Kontakt zu den holländischen Fans - es hat einfach alles gepasst. Das war schon herausragend.Die Tilburg Trappers sind vermutlich das stärkste Oberliga-Team. Die Devils haben alles gegeben, hatten auch nicht unbedingt das Glück immer auf ihrer Seite, aber es hätte schon alles zusammenlaufen und passen müssen. Dennoch sind wir alle stolz auf unser Team.Das spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Selbst wenn es nächste Saison kein Oberliga-Eishockey in Weiden geben sollte, werden wir unser Team im Stadion und in der Kurve unterstützen. Egal in welcher Liga, wir stehen immer zu unserem Verein.