Generationswechsel bei der DJK Ensdorf II. Die Erfahrung geht, die Jugend kommt. Das Kuriose bleibt. Über eine etwas andere Fußballmannschaft.

Die jungen Spieler müssen sich noch ans Tempo bei den Herren gewöhnen. Manche sind noch zu grün. Martin Edenharter, Trainer der DJK Ensdorf II

Ensdorf. "Wir sind zwar nicht die Besten, dafür aber die Lustigsten." Das Motto gilt bei der DJK Ensdorf II seit Jahren. Der ganz große Spaß ist aber erst mal weg. Der Saisonstart in die A-Klasse Süd: verkorkst. Die Bezirksligareserve steckt im Tabellenkeller. Trainer Martin Edenharter spricht von einem Übergangsjahr. "Klassenerhalt, nichts anderes", gibt der Spielertrainer als Saisonziel aus.Um die aktuelle Situation zu verstehen, hilft ein Vergleich zweier Spiele, die fast genau ein Jahr auseinander liegen. Anfang September setzte es im Vilstalderby gegen die Reserve des FC Rieden eine 1:3-Niederlage. 371 Tage davor siegten die Ensdorfer gegen die gleiche Mannschaft mit 2:1. In der Zeit ist in Ensdorf viel passiert, ein Generationswechsel. Lag der Altersschnitt beim Spiel 2016 bei 28,91 Jahren, ist er ein Jahr später auf 21,91 gefallen. Die älteren Spieler - die zum Teil bereits seit Jahren bei den Alten Herren kicken - haben sich zum Ende der letzten Saison aus der zweiten Mannschaft zurückgezogen.Auffangen sollen diese Lücken die Jungen. Ehrgeizige Talente, die Ambitionen auf einen festen Platz im Bezirksligateam haben. "Vom Potenzial her müssen wir oben mitspielen", meint Edenharter. Theoretisch. In der Praxis sieht's noch anders aus. "Die jungen Spieler müssen sich noch ans Tempo bei den Herren gewöhnen. Manche sind noch zu grün." Viele von ihnen sind nicht einmal 20 Jahre alt. Der jüngste, Christian Kleber, ist 17 - hat aber bereits ein paar Spiele in der Bezirksliga auf dem Buckel.Bei den vielen Nachwuchskräften fehlt dann oft einer, der vorangeht. Einer, der Ruhe ins Spiel bringt. Einer mit Erfahrung. Ab und zu helfen die "Alten" noch aus. Wie beim Sieg in Edelsfeld. Da stand der 42-jährige Martin Grabmeier in der Startformation. Geplant war das nicht - weder vom Abwehrmann noch vom Trainer. "Ein Spieler hat seine Tasche daheim vergessen. Deswegen konnte er nicht von Anfang an spielen", klärt Coach Edenharter auf.Neben den Älteren und den Jungen gibt's bei der DJK Ensdorf noch eine weitere Spielergeneration: Die 25- bis 30-Jährigen. Man könnte diese Jungs die Faulen nennen. Stimmt aber nicht hundertprozentig. Man sollte sie eher die Kuriosen nennen. Trainieren? Nicht unbedingt. Vereinzelt taucht der ein oder andere mal im Training auf oder kickt bei den Alten Herren mit. "Im letzten Jahr hat einer nach dem letzten Spiel vor der Winterpause zu den anderen in der Mannschaft gesagt: bis zum nächsten Spiel", sagt der Ensdorfer Spielertrainer. Gesehen wurde er dann tatsächlich erst wieder in der Kabine vor dem ersten Punktspiel.Dort kann es auch zu lustigen Szenen kommen: "Ist auch schon vorgekommen, dass mich ein Spieler vor der Ansprache gefragt hat, wer denn der Typ neben ihm ist", sagt Edenharter. Und lacht: "War ein Mitspieler, der schon lange zum Team gehört, nur manchmal mitspielt - aber nie ins Training geht." Der Torwart erklärt: "Wir sind halt eine Hobbymannschaft."