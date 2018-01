Die Weidener Basketballer sind gewarnt. Der TTV Neustadt ist zwar ein Aufsteiger, aber aktuell Tabellenzweiter. Für Hamm-Coach Roman Lang ist das eine "echte Bewährungsprobe."

Ein Spitzenspiel erwartet am Samstagabend um 19 Uhr in der Weidener Realschule die Fans der Hamm Baskets. Die Mannschaft von Trainer Roman Lang empfängt den Tabellenzweiten TTV Neustadt/Aisch. "Das ist eine echte Bewährungsprobe für uns", sagt der Weidener Coach vor der Partie gegen den Aufsteiger aus Mittelfranken.Mit 73:86 verloren die Hamm Baskets das Hinspiel in Neustadt deutlich. "Wir haben damals eigentlich ganz gut mitgehalten und uns geärgert, dass wir gegen einen Aufsteiger verloren haben", sagt Lang.Das passierte in der Folge allerdings noch nahezu allen weiteren Mannschaften. Denn die Neustädter verloren bislang lediglich zwei Mal und sind punktgleich mit DJK Don Bosco Bamberg auf Platz zwei. Zuletzt gewannen die Gäste souverän 112:74 zu Hause gegen Mitaufsteiger ATS Kulmbach. "Das zeigt schon wie stark sie sind", zollt Kapitän Daniel Waldhauser Respekt.Doch auch die Hamm Baskets sind zur Zeit im Erfolgsmodus und bezwangen zuletzt den BBC Eckersdorf mit 76:67. "Wir sind gut drauf, die sind gut drauf, ein echtes Spitzenspiel also", meint Waldhauser. Aufpassen müssen die Weidener vor allem auf den Topscorer der Gäste Aaron Lachner, der mit 22,3 Punkten pro Partie bester Werfer der Bayernliga Nord ist. Doch auch Christian Bittel (15,3 ) und Holger Wägner (9,7) haben sich bislang als sehr treffsicher erwiesen, so dass "wir wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung brauchen", fordert Lang.Ob dabei auch Radek Jezek mithelfen kann, ist offen. Denn der Tscheche knickte kurz vor Ende des Spiels in Eckersdorf unglücklich um und konnte nicht mehr weitermachen. Sein Einsatz ist fraglich. Dafür ist Michael Ringer wieder mit an Bord. "Eine willkommene Verstärkung", findet der Kapitän, der vor allem die Leistung der Jungen hervorhebt. "Auch wenn es manchmal nicht so aussieht, aber bei uns ist jeder wichtig, wenn wir gewinnen wollen."Hamm Baskets: Selinger, Jezek (?), Waldhauser, Bortel, Geiger, Ringer, Panzer, Schubert, Schwarzmeier, Groz, Gebert, Fritsch