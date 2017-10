Dragons starten gegen Waldkirchen

Mitterteich. (gb) Unter der Regie des neuen Trainers Vaclav Drobny startet der EHC Stiftland an diesem Freitag (Beginn 20 Uhr) in die Bezirksliga-Saison 2017/18. Mit dem ESV Waldkirchen kreuzt gleich ein Aufstiegsfavorit in der Mitterteicher Eishalle auf.

In der vergangenen Saison verpasste Waldkirchen nur knapp den Aufstieg in die Landesliga. Diesmal wollen es die "Crocodiles" mit ihrem neuen Spielertrainer Thomas Kremhelmer und vier Neuzugängen vom Bayernligisten Passau wissen.Auf die Dragons wartet nach der mehr als durchwachsenen Vorbereitung mit vier hohen Niederlagen - zuletzt das 0:16 gegen die starken Wölfe aus Schönheide - zum Saisonstart eine sehr schwere Aufgabe. Die Gastgeber hoffen, dass Torwart-Routinier Lukas Mensator zum großen Rückhalt avanciert.