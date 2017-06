Während die Mannschaft des TSV Eslarn richtig ausgeruht sein dürfte - sie war letztmals beim Saisonfinale am 21. Mai im Einsatz - sieht es beim ASV Haidenaab ganz anders aus. Drei Spiele mehr hatte die Elf seitdem zu bestreiten. Ob sich das auswirkt, wird sich am Samstag, 3. Juni, ab 17 Uhr in Etzenricht zeigen, wenn beide aufeinandertreffen. Es geht um den Aufstieg in die Kreisliga. Der Sieger spielt nächste Saison auf jeden Fall eine Liga höher.

Rückblick: Nach dem letzten Saisonspiel musste in der Kreisklasse West noch der Tabellenzweite ermittelt werden. Der ASV Haidenaab setzte sich am 24. Mai gegen den TSV Kirchendemenreuth mit 1:0 nach Verlängerung durch und hatte damit den begehrten Relegationsplatz sicher. Der erste Gegner war am 28. Mai der FC Edelsfeld, gegen den es eine 0:3-Niederlage setzte. Die nächste Chance hatten die Haidenaaber am 31. Mai gegen die DJK Weiden. 1:5 ging diese Partie verloren.Und jetzt am Samstag hat der ASV die letzte Möglichkeit, den Aufstieg in die Kreisliga doch noch perfekt zu machen. "Nach der klaren Niederlage gegen Weiden ist die Enttäuschung natürlich groß", sagt Spielleiter Christian Veigl. "Die letzten Spiele haben sehr viel Kraft gekostet und auch die Personaldecke wird immer dünner." Einige Spieler seien verletzt, fünf zudem im Urlaub. Auch die Unterstützung von Trainer Thomas Stock wird fehlen, da er ebenfalls nicht da ist. So müssen die Haidenaaber auf Spieler aus der AH- und der zweiten Mannschaft zurückgreifen. "Wir gehen als Außenseiter in die Partie, werden aber alles daran setzen, doch noch den Aufstieg zu packen", sagt Veigl.Respekt vor dem Gegner hat der Eslarner Trainer Fabian Dimper: "Mit dem ASV Haidenaab erwartet uns ein bisher unter Wert geschlagener Gegner. Der Verein verfügt über eine sehr junge und homogene Truppe, die zu Recht um den Aufstieg in die Kreisliga spielt. Wir werden sie auf keinen Fall aufgrund der bisherigen Ergebnisse in der Relegation unterschätzen." Dimper habe sich selbst von der Qualität der ASV-Elf überzeugen können und er warnt: "Angeschlagene Gegner sind bekanntlich am gefährlichsten."Nach einer durchwachsenen Hinrunde seien die Aussichten auf den zweiten Platz in der Kreisklasse Ost eher gering gewesen, blickt der Coach zurück. Durch eine starke Hallensaison mit Teilnahme an der Futsal-Kreismeisterschaft, mit einigen Einheiten mit dem Vereinsfitnesscoach Markus Maier und einer ambitionierten Rückrundenvorbereitung seien die Grundlagen für den Erfolg nach dem Winter gelegt worden. "Davon können wir jetzt zehren", meint Dimper. "Wir haben noch genug Körner, um weiter Gas zu geben."Durch eine Serie von zehn Spielen ohne Niederlage nach der Winterpause hätte sich die Mannschaft die Relegation verdient. "Nach dem Scheitern im letzten Jahr stehen wir nun wieder an der Tür zur Kreisliga und wollen dieses Mal den besseren Ausgang für uns. Die zweiwöchige Wartezeit hat das Feuer in der Mannschaft und im Umfeld nur noch mehr geweckt", blickt der Trainer positiv auf das Spiel am Samstag. Ihm steht der komplette Kader zur Verfügung.