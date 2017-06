Kantersieg für Piranhas

Pleystein/Weiden. (ian) Trotz vieler Ausfälle siegten die Pleystein Piranhas beim Tabellenletzten Deggendorf Pflanz II mit 22:3 (7:1, 7:1, 8:1). Nach einer wahren Absagenflut ging die Reise nach Niederbayern, dennoch konnte man mit 8+2 ein ordentliches Aufgebot aufs Feld schicken.Zu Beginn waren die Piranhas - wie so oft - nicht richtig im Spiel und folgerichtig gingen die Hausherren in der 7. Minute in Führung. Die Piranhas glichen aber durch Nico Kroschinski postwendend aus. Durch Tore von Lukas Zellner und Dominik Schopper stand es Mitte des ersten Abschnitts 3:1. Sebastian Martin (2), Kevin Kroschinski und Philipp Dürr erhöhten bis zur ersten Pause auf 7:1.Die Kampffische hatten alles im Griff und obwohl sie angezogener Handbremse agierten, blieben sie torhungrig. Nico Kroschinski (3), Lukas Zellner und Sebastian Martin trafen in regelmäßigen Abständen zum 12:1. In der 30. Minute verließ Lena Völkl für Patrick Merz den Kasten. Nach dem zweiten Treffer der wacker kämpfenden Hausherren sorgte Zellner mit zwei Toren für den 14:2-Zwischenstand nach 40 Minuten.Auch im letzten Abschnitt ließen die Piranhas in der warmen Halle kontrolliert den Ball laufen. Dominik Schopper (2) und Nico Kroschinski erhöhten bis zur 49. Minute auf 17:2. Nach dem dritten Deggendorfer Tor stellten Lukas Zellner (3) und Philipp Dürr (2) den 22:3-Endstand her.Tor: Völkl, Merz; Feld: Martin (3 Tore/2 Assists), Grimaldi (0/0), Schopper (3/3), K. Kroschinski (1/7), Dürr (3/0), N. Kroschinski (5/3), Groz (0/2), L. Zellner (7/3)FußballBezirksliga NordDie Spielgruppentagung ist für Montag, 19. Juni, um 19 Uhr im Sportheim des FC Schmidgaden terminiert.SV Immenreuth(döm) Der A-Klassist startet am Dienstag, 13. Juni, mit dem neuen Trainer Michael Kaufmann (33) in die Vorbereitung. Folgende Testspiele sind geplant: 2. Juli SV Waldeck, 8. Juli SV Neusorg, 16. Juli ASV Nemmersdorf, 23. Juli SpVgg Goldkronach.KegelnSKV: A-Senioren auf dem StockerlWeiden/Karlstadt. (adj) Mit dem dritten Platz mussten sich die A-Senioren des SKV Weiden in Karlstadt beim Bayernpokal zufrieden geben. Im Halbfinale gegen den Gastgeber waren die Weidner chancenlos. Bei der 1:5-Niederlage (2156:2300 Kegel) spielten Thomas Hacker (537/Eintracht Eslarn), Stefan Schmucker (538/GH SpVgg Weiden), Michael Grünwald (548/SC Luhe-Wildenau) und Gert Erben(533). Im kleinen Finale konnten sich die SKVler gegen den KV Deggendorf mit 6:0 Punkten und 2162:2055 Kegel durchsetzen. Es spielten Michael Grünwald (552/SC Luhe-Wildenau), Stefan Schmucker (542), Thomas Schmid(538) und Gert Erben (530/alle GH SpVgg Weiden).