Der nächste Knaller bei den Blue Devils Weiden. Vorsitzender Thomas Siller und Stellvertreter Tobias Hacker stehen bei den Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung. Da bislang keine Nachfolger in Sicht sind, droht dem Eishockey-Standort Weiden der "worst case".

Stärker und teurer

Gründung einer GmbH

Im schlimmsten Fall ist zu befürchten, dass der 1. EV Weiden einen Neuanfang in der untersten Spielklasse, der Bezirksliga, vollziehen müsste. Thomas Siller

Selbst Derbys gegen Selb oder Regensburg sind seit letzter Saison nicht mehr ausverkauft - so wie das in früheren Jahren stets zuverlässig der Fall war. Tobias Hacker

Mit der Mitgliederversammlung, die Mitte des Jahres stattfinden wird, endet die Amtszeit von Thomas Siller und Tobias Hacker als Vorsitzende des 1. EV Weiden. "Wir stehen definitiv für keine weitere Amtszeit mehr zur Verfügung. Für diese Entscheidung gibt es mehrere Gründe", werden beide in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.2008 übernahm das Duo, zunächst als sogenanntes Funktionsteam, später als gewählter Vorstand, die Verantwortung für den 1. EV Weiden, in einer Zeit, als es nicht gut um den Verein stand. Unter ihrer Führung gelang die Rückkehr in die Oberliga Süd, in der sich die Blue Devils seit 2012 halten. "Nun werden wir nach einer mehr als zehnjährigen Amtszeit den Verein ohne Neuschulden übergeben. Eigene Darlehen werden wir dem Verein erlassen. Das alte, langfristige Darlehen aus dem Jahr 1999 wurde stets mit Zins und Tilgung bedient und steht zum 1. Januar 2018 bei einem Saldo von etwa 100 000 Euro, entgegen einem Saldo von 316 000 Euro im Jahr 2008."Siller betont, dass ein konkurrenzfähiger Spielbetrieb in der dritthöchsten deutschen Spielklasse höchste Anstrengungen finanzieller Natur erfordert. Der Gesamtetat des Vereins beläuft sich auf etwa 800 000 Euro. Ein beträchtlicher Anteil, etwa 100 000 Euro, kommt dabei der erfolgreichen Nachwuchsarbeit zugute. "Leider zeigt sich, dass mit den vorhandenen Mitteln kein überdurchschnittlich starkes Oberliga-Team finanzierbar ist. Die Oberliga Süd ist in den vergangenen Jahren stetig stärker und teurer geworden. Trotz Steigerung der Sponsoreneinnahmen hechelten wir unseren Mitbewerbern finanziell meist nur hinterher", sagte Siller. In den letzten Jahren konnten die Bilanzen nur durch private Darlehen der Vorsitzenden ausgeglichen gestalten werden. Seit jeher ist der 1. EV Weiden in hohem Maße abhängig von Zuschauereinnahmen. Doch seit letzter Saison zeichnet sich ein klarer Zuschauerrückgang ab. "Teilweise haben in dieser Spielzeit weniger als 1000 Besucher den Weg in die Hans-Schröpf-Arena gefunden. Selbst Derbys gegen Selb oder Regensburg sind nicht mehr ausverkauft - so wie das in früheren Jahren stets zuverlässig der Fall war", sagte Hacker.Trotz des nicht unerheblichen Gesamtetats wird der Verein bis heute zu 100 Prozent ehrenamtlich geführt. Doch die Zahl der Vorstandsmitglieder und auch die Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter im Umfeld nahmen stetig ab, "mit der Konsequenz, dass immer mehr Arbeit und Verantwortung auf unseren Schultern als Vorsitzende liegt".Siller und Hacker äußern Verständnis, dass mancher aus persönlichen Gründen nicht mehr bereit ist, sich ehrenamtlich zu engagieren. "Doch auch für uns gibt es Grenzen, was die Belastbarkeit angeht, sowohl finanziell als auch im fordernden Alltagsgeschäft eines Vereins mit rund 800 Mitgliedern und einem aufwendigen Spielbetrieb."Die scheidenden Vorsitzenden betonen, dass ihre Entscheidung unabhängig von der gegenwärtigen sportlichen Situation und jeglicher anderer Themen rund um die erste Mannschaft gefallen ist. Das ausgegebene Saisonziel wurde mit dem Erreichen der Play-offs und dem damit verbundenen Klassenerhalt in der Oberliga Süd erreicht. "Sicherlich durchlebten wir auch sportliche Durststrecken, aber Erfolg ist im Sport nun einmal nicht planbar. Niemand sollte vergessen, dass wir zu jeder Zeit und mit jeglicher Maßnahme dem Verein und dem Erfolg der ersten Mannschaft dienlich sein wollten."So wie sich die Situation derzeit darstellt, "sind wir nicht mehr bereit, die beschriebenen Risiken zu tragen und werden bei der nächsten Mitgliederversammlung mit Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung stehen". Weder Hacker noch Siller sind derzeit Personen bekannt, die diese Herausforderung als neue Vorsitzende annehmen wollen.Eine mögliche Lösung der Situation sehen die scheidenden Vorsitzenden in der Gründung einer Spielbetriebs-GmbH, um den kostenintensiven und riskanten Spielbetrieb der ersten Mannschaft in der Oberliga Süd vom Hauptverein zu lösen. "Durch die Gründung einer Spielbetriebs-GmbH werden die finanziellen Risiken auf einen möglichst großen Kreis an Personen verteilt, die gemeinsam als Gesellschafter agieren und einen Geschäftsführer bestellen, der sich um das Alltagsgeschäft kümmert." Im Regelfall gründet sich eine solche GmbH aus Sponsoren und Gönnern des Eishockeysports in der Region. In der Oberliga Süd wurden vergleichbare Modelle bisher in Regensburg, Sonthofen, Landshut und Rosenheim realisiert. "Ein weiterer Effekt einer solchen Konstellation ist, dass man das Risiko für einen neuen Vorstand des Hauptvereins - der den Fokus auf Nachwuchs und Eiskunstlauf richten könnte - deutlich minimiert."So könnte sich Siller einen Weg vorstellen, der die Blue Devils in der dritthöchsten deutschen Spielklasse hält. "Klar ist, dass dieses ehrgeizige Ziel nur mit massiver Unterstützung der einheimischen Wirtschaft und aller Institutionen gelingen kann."Sollten sich keine Bewerber für die Vorstandsämter finden oder für die Gründung einer Spielbetriebs-GmbH zur Verfügung stehen, sehen sowohl Hacker als auch Siller keine Zukunft mehr für den Eishockeysport auf dem bisherigen Niveau. "Im schlimmsten Fall ist zu befürchten, dass der 1. EV Weiden einen Neuanfang in der untersten Spielklasse, der Bezirksliga, vollziehen müsste."