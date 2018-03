Durch die vielen Spielausfälle vor und nach der Winterpause müssen fast alle Mannschaften der Kreisliga Nord am Osterwochenende doppelt ran. Das Topspiel ist wohl die Partie des Tabellenführers SV Grafenwöhr beim Viertplatzierten FC Weiden-Ost.

Spitzenreiter SV Grafenwöhr (44) gastiert am Samstag im Topmatch des Wochenendes beim Vierten FC Weiden-Ost (26) und reist am Montag zum Drittletzten SV Neusorg (11). Im Tabellenkeller werden am Montag wichtige Zähler zwischen dem Vorletzten SV Anadoluspor Weiden (9) und Schlusslicht DJK Irchenrieth (9) vergeben. Anadoluspor ist außerdem am Samstag beim Tabellenneunten DJK Weiden (20) zu Gast und Irchenrieth empfängt den Zehnten SVSW Kemnath (20).SV GrafenwöhrSpitzenreiter SV Grafenwöhr muss am Osterwochenende zweimal auswärts ran. Beim FC Weiden-Ost und beim SV Neusorg gilt es unterschiedlich schwere Aufgaben zu bewältigen. "Ob wir nach einer durchwachsenen Vorbereitung gleich wieder an die Performance vor der Winterpause anknüpfen können, wird sich zeigen", grübelt Trainer Roland Lang. Auch wenn der Kader aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen nicht ganz vollzählig ist, sollen am Doppelspieltag dennoch Punkte gesammelt werden.SpVgg SV Weiden IIUm den Abstand zu Spitzenreiter Grafenwöhr aufrecht zu erhalten und die Verfolger auf Rang drei und vier nicht näher kommen zu lassen, möchten Trainer Rainer Fachtan und seine Mannschaft so viele Punkte wie möglich sammeln. Allerdings warnt er sein Team vor zwei bestimmt nicht einfachen Aufgaben. Am Samstag gastiert Neusorg und am Montag geht die Reise nach Kemnath. Die Kadergestaltung wird sich erst kurzfristig entscheiden.FC TremmersdorfTrainer Robert Schäffler will gegen den starken Aufsteiger aus Mantel die schmerzliche Hinspielniederlage egalisieren. Hierfür hofft er auf die Rückkehr von L. Dippel um die Offensivkräfte des VfB im Zaum halten zu können. Auch in Plößberg wird eine sehr gute Defensivleistung notwendig sein. "Der SVP hat uns bisher gelegen und so möchten wir diese Serie auch fortsetzen", motiviert er seine Mannschaft.FC Weiden-OstDas Team von Trainer Peter Kämpf steht vor schweren Heimaufgaben am Osterwochenende. "Wir werden alles daran setzen, dem designierten Meister am Samstag die erste Saisonniederlage beizubringen", motiviert er seine Mannschaft vor der Partie gegen Grafenwöhr. "Hierfür ist natürlich ein Sahnetag erforderlich." Die Herausforderung am Montag sieht er nicht minder schwer, denn der Tabellenstand von Erbendorf spiegelt nicht deren Leistungsvermögen wieder. Die Punkte sollen gegen den neu aufgestellten TSV dennoch in Weiden bleiben.SV Plößberg"Nach der unnötigen Niederlage in Weiden haben wir zwei schwierige Spiele vor der Brust", bereitet Trainer Harald Walbert sein Team auf das Osterwochenende vor. "In Kirchenthumbach und zu Hause gegen Tremmersdorf müssen wir alles geben, um Punkte einzusammeln." Neben den schmerzlich vermissten Torjäger Sonnberger muss er weiter einige verletzte und kranke Stammspieler ersetzen. So können einige Akteure, die bislang im zweiten Glied standen, die Gelegenheit beim Schopf packen.VfB Mantel"Mit dem Punkt in Irchenrieth müssen wir zufrieden sein", sagt VfB-Coach Tobias Heindl. "Auch wenn unter normalen Umständen ein Sieg im Bereich des Machbaren gelegen hätte. Am Osterwochenende, Samstag in Tremmersdorf und Montag zu Hause gegen die DJK Weiden, möchten wir einen großen Schritt Richtung vorzeitigem Ligaerhalt machen."SC Kirchenthumbach"Wir haben die deutliche Niederlage in Plößberg nicht vergessen" berichtet Spielertrainer Daniel Klempau. "Ich erwarte von meiner Mannschaft dass sie Charakter zeigt und bereit ist, alles zu geben, um diese Partie vergessen zu machen." Auch zum Spiel am Montag in Ebnath verweist er auf nicht unbedingt gute Erfahrungen. "Deshalb müssen wir versuchen, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung aufzutreten." Er selbst fällt mit Problemen an den Achillessehne aus, hat aber seinen kompletten Kader zur Verfügung.DJK Ebnath"Die gesamte Mannschaft hatte einen kompletten Durchhänger", resümiert Robert Söllner die Auftaktniederlage in Erbendorf. "Jetzt heißt es am Montag gegen Angstgegner Kirchenthumbach den Schalter umzulegen und eine kreisligataugliche Leistung vor heimischem Publikum abzuliefern. Eventuell stoßen die Langzeitverletzten Rubenbauer und Daubner wieder zum Team und auch die angeschlagenen Hoffmann und Th. Schinner könnten eine Option sein. Fragezeichen stehen hinter dem Einsatz von Steinkohl und F. Söllner.DJK WeidenTrainer Matthias Müller zollt seiner Mannschaft nach dem Heimdreier gegen Plößberg ein dickes Lob. Am Doppelspieltag schaut es personell wieder besser aus. Hecht, Ertl und Sollmann kommen wieder zum Team. Ausfallen werden Treml und Bauriedl. "Um den Abstand zu den Abstiegsplätzen aufrecht zu erhalten, darf gegen Anadoluspor auf keinen Fall verloren werden", motiviert er sein Team. "Noch besser wäre natürlich ein Sieg." Am Montag in Mantel wäre er mit einem Punkt zufrieden.SVSW KemnathNach der erneuten Spielabsage verweist Spielertrainer Christian Ferstl ob der Tabellensituation auf die Wichtigkeit der Partie am Samstag in Irchenrieth und möchte mit seinem Team die Zähler entführen. Gegen den Tabellenzweiten aus Weiden muss alles klappen, um zu punkten. Personell kann er auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.TSV ErbendorfÜber den verdienten Heimdreier zum Auftakt gegen Ebnath freut sich Trainer Stefan Rupprecht. "Wir haben die sich bietenden Chancen konsequent genutzt", zollt er seinem Team ein Lob. Am Ostermontag im Weidener Osten sieht er seine Mannschaft in der Außenseiterrolle. "Wir werden uns aber nicht verstecken", motiviert er seine Elf."SV NeusorgTrainer Lautenbacher und seine Mannschaft stehen vor zwei sehr schweren Aufgaben. Nach der Auswärtspartie am Samstag beim Tabellenzweiten SpVgg SV Weiden II gastiert am Ostermontag Spitzenreiter SV Grafenwöhr. "Bange machen gilt nicht", fordert Lautenbacher sein Team auf. Die Flinte dürfe nicht von vorne herein ins Feld geworfen werden.SV Anadoluspor Weiden"Wir haben beim Tabellenzweiten am Wasserwerk in der ersten Spielhälfte eine sehr gute Leistung gezeigt", lobt Trainer Akram Abdel-haq sein Team, auch wenn die Partie knapp verloren wurde. "Wir werden auch bei der DJK Weiden und am Montag in Irchenrieth wieder alles geben." Personell wird er wie gehabt wieder erst kurz vor Spielbeginn wissen, wem er aufs Feld schicken kann.DJK Irchenrieth"Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft, die nach der Winterpause noch kein Gegentor hinnehmen musste zufrieden", berichtet Trainer Markus Schreiner. Steigerungsbedarf sieht er allerdings im Offensivbereich, wo die Torchancen zielstrebiger genutzt werden sollten. "Mit Kemnath kommt eine erfahrene und spielstarke Mannschaft zu uns. Wir werden alles daran setzen müssen um Zählbares zu Hause zu belassen." Am Ostermontag geht es gegen den SV Anadoluspor. Diese Partie bezeichnet er als ein Sechs-Punkte-Spiel. Personell muss er auf einige grippeerkrankte Spieler verzichten.Kreisliga NordTremmersdorf - Mantel Sa. 16.00 Kirchenthumb. - Plößberg Sa. 16.00 Weiden-Ost - Grafenwöhr Sa. 16.00 Weiden II - Neusorg Sa. 16.00 Irchenrieth - Kemnath Sa. 16.00 DJK Weiden - Anadoluspor Sa. 16.00Neusorg - Grafenwöhr Mo. 15.00 Mantel - DJK Weiden Mo. 15.00 Anadoluspor - Irchenrieth Mo. 15.00 Kemnath - Weiden II Mo. 15.00 Weiden-Ost - Erbendorf Mo. 15.00 Ebnath - Kirchenthumb. Mo. 15.00 Plößberg - Tremmersdorf Mo. 15.00