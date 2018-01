Auszeichnungen gab es bei den "7er"-Schützen schon zu Beginn des neuen Schützenjahrs. Allerdings für die Leistungen im Vorjahr. Schießwart Bernhard Kellner überreichte vielen seiner Aktiven Abzeichen und Leistungsnadeln. Die Landesmedaille in Silber erhielt Peter Ertl, das Sportschützenabzeichen Larissa Möller. Mit dem "Großen Gewehr" in Gold wurden Dagmar Schletz, Alexander Helgert, Renate Flauger, sowie Franziska und Peter Ertl ausgezeichnet. Das "Große Gewehr" in Silber erhielten Herwig Bauer, Marianne Richter und Margareta Czichon. "Kleine Leistungsnadeln" bekamen Oliver Wach, Renate Flauger und Alexander Helgert. Am ersten Trainingsabend 2018 führten die Schützen einen von der CSU Weiden-Ost gesponserten Wettbewerb, scherzhaft "Hans-Forster-Gedächtnis-Schießen" genannt, durch. Schießwart Kellner (sitzend, Mitte) siegte vor Renate Flauger (sitzend, links) und Dagmar Schletz (sitzend, rechts). Den Trostpreis, eine Wurstkette, bekam Andreas Kett. Stadtrat Forster platzierte sich als Gastschütze unter "ferner liefen". Bild: hcz