Der 1. EV Weiden setzt in der Nachwuchsarbeit weiter auf zwei hauptamtliche Trainer. Peter Hampl und Jaroslav Brabec werden auch in der Saison 2017/18 die Fäden ziehen.

Zwei "Profi-Trainer" für den Nachwuchs zu beschäftigen, ist eine Seltenheit im deutschen Eishockey und in Nordbayern einmalig. Hampl gehört mittlerweile zu den Urgesteinen beim 1. EV Weiden und wird auch in der kommenden Spielzeit, seiner achten Saison in der Oberpfalz, wieder Einsatz und Disziplin von seinen jungen Spielerinnen und Spielern einfordern. Damit war er in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich und hat das "kleine regionale Leistungszentrum Weiden" vorangetrieben.Jaroslav Brabec kam vor der letzten Saison zu den Young Blue Devils und zeigte in seiner ersten Spielzeit, dass er ein absoluter Fachmann ist. Der Verein freut sich sehr, dass man sich schnell mit den beiden Eishockey-Experten auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnte. Damit ist weiterhin eine Eishockey-Ausbildung auf Top-Niveau gewährleistet, die im nordbayerischen Raum ihresgleichen sucht.130 Nachwuchsspieler spielen aktuell beim 1. EV Weiden in den höchsten Spielklassen. Auch in der kommenden Saison gibt es einiges zu beachten. Der Deutsche Eishockey Bund wird seine Ligenstruktur nach der kommenden Saison bei der U19 und auch bei der U16 umstellen. Es sollen sportliche Qualifikationsmöglichkeiten geschaffen werden, um sich im Konzert der Großen zu messen (U16-Bundesliga) oder sich so weit wie möglich nach oben zu arbeiten. Dazu müsste sich die U19, die in der letzten Saison immerhin bayerischer Vizemeister der Jugend wurde, wieder ähnlich gut präsentieren. Die U14 wird weiterhin in der Bayernliga spielen, genauso wie die U12.Die U12 geht 2017/18 mit zwei Mannschaften an den Start - ein Novum. Die Young Blue Devils haben eine eigene zweite Mannschaft in der Landesliga gemeldet, die sich dann mit Teams wie Bayreuth, Selb oder auch Höchstadt, Schweinfurt oder Haßfurt messen wird. Ein sehr interessantes Projekt, das nur ein Ziel hat: viel Spielzeit für die circa 30 U12-Spieler, die aktuell in dieser Altersklasse im Kader des EVW stehen.Bei der U10 und U8 können die Verantwortlichen auch auf viele Spieler zurückgreifen, so dass man sich auf spannende Partien freuen kann. Der 1. EV Weiden ist immer auf der Suche nach talentierten Spielern für alle Altersklassen. Kontakt per Email an nachwuchs@evweiden.de.