Bei den Blue Devils stehen die ersten Eckdaten für die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2017/18 fest. Das erste Eistraining unter der Regie des neuen Trainers Milan Mazanec ist am Montag, 21. August, geplant. Am ersten September-Wochenende, 1./2./3. September, steigt das erste Testspiel in der Hans-Schröpf-Arena, voraussichtlich gegen einen DEL2-Verein.

Fest terminiert sind bereits zwei Vorbereitungsspiele gegen Nord-Oberligist IceFighters Leipzig: am Freitag, 8. September, um 20 Uhr in Weiden und am Sonntag, 24. September, um 17 Uhr in Leipzig. Das Match in Sachsen ist für die Blue Devils die Generalprobe für den Saisonstart in der Oberliga Süd am Freitag, 29. September.