Vier Spieltage vor Ende der Oberliga-Hauptrunde sind die ersten Entscheidungen längst gefallen. Fünf Teams sind für die Meisterrunde qualifiziert, drei müssen in die Verzahnungsrunde mit den besten Bayernligisten. Die Blue Devils liefern sich mit dem EV Lindau ein Fernduell um Platz acht.

"Sechs Punkte sind Pflicht"

Synowiec nach Hamburg

An der Spitze der Oberliga Süd tobt ein packender Vierkampf zwischen den Starbulls Rosenheim (1./62 Punkte), dem Deggendorfer SC (2./61), dem EV Landshut (3./59) und den Selber Wölfen (4./59/ein Spiel weniger). Neben diesem Quartett ist der EC Peiting (5./54) ebenfalls bereits für die Meisterrunde und damit auch für die anschließenden Play-offs mit Nord-Vereinen qualifiziert. Bei zehn Punkten Vorsprung auf Platz neun ist auch der ERC Sonthofen (6./46) fast am Ziel, während der EV Regensburg (7./43) noch zittern muss.Wer darf noch den Einzug in die Play-offs bejubeln? Und wer begleitet den ECDC Memmingen (10./23), den EHC Waldkraiburg (11./18) und den TEV Miesbach (12./4) in die Verzahnungsrunde mit den Top-Klubs der Bayernliga? Das entscheidet sich wohl nur noch zwischen dem EV Lindau (8./36) und den Blue Devils Weiden (9./36). Sollten am 14. Januar beide Teams punktgleich durchs Ziel gehen, hätten die Oberpfälzer aufgrund des direkten Vergleichs (7:6 n.P., 4:2, 4:0, 3:5) die Nase vorn.Die Lindauer sind nach vier Niederlagen in Folge wieder in der Spur. Am Tag vor Silvester stürzten sie Deggendorf mit 4:1 vom Thron, am Dienstag fertigten sie Waldkraiburg mit 10:5 ab. Die Blue Devils holten in den vier wichtigen Partien gegen Sonthofen und Memmingen nur sechs von zwölf möglichen Zählern und zogen am Dienstag gegen Landshut mit 2:5 den Kürzeren. Milan Mazanec spürt vor dem Endspurt den Druck des Gewinnenmüssens, wenn das Saisonziel erreicht werden soll. "Am Wochenende sind sechs Punkte Pflicht", sagt der Weidener Trainer vor den Spielen am Freitag beim TEV Miesbach und am Sonntag zu Hause gegen den EHC Waldkraiburg. Lindau muss zunächst nach Landshut und empfängt dann die Regensburger, die nichts zu verschenken haben.Beim Hauptrundenfinale am 12. und 14. Januar hat Lindau dann das vermeintlich leichtere Programm (in Miesbach und zu Hause gegen Memmingen. Die Blue Devils bekommen es mit den Spitzenteams Deggendorf und Selb zu tun.Eine interessante Personalie gab es vergangene Woche. Der ehemalige Weidener Verteidiger Ludwig Synowiec verließ den EHC Waldkraiburg und wechselte zu den Crocodiles Hamburg in die Oberliga Nord.

Oberliga Süd

29. SpieltagLandshut - Lindau Fr. 19.30 UhrRosenheim - Selb Fr. 19.30 UhrPeiting - Memmingen Fr. 19.30 UhrWaldkraiburg - Sonthofen Fr. 19.45 UhrRegensburg - Deggendorf Fr. 20.00 UhrMiesbach - Weiden Fr. 20.00 Uhr30. SpieltagMemmingen - Miesbach So. 17.30 UhrLindau - Regensburg So. 18.00 UhrSelb - Peiting So. 18.00 UhrSonthofen - Landshut So. 18.00 UhrWeiden - Waldkraiburg So. 18.30 UhrDeggendorf - Rosenheim So. 18.30 UhrNachholspielWaldkraiburg - Selb Di. 18.30 Uhr1. Starbulls Rosenheim 28 117:68 622. Deggendorfer SC 28 129:83 613. EV Landshut 28 124:76 594. Selber Wölfe 27 110:73 595. EC Peiting 28 127:90 546. ERC Sonthofen 28 94:78 467. Eisbären Regensburg 28 114:97 438. EV Lindau 28 100:111 369. Blue Devils Weiden 28 100:120 3610. ECDC Memmingen 28 87:128 2311. EHC Waldkraiburg 27 65:139 1812. TEV Miesbach 28 63:167 4