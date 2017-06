Bittere Pille für die Blue Devils: Stürmer Patrick Schmid, eigentlich noch ein Jahr unter Vertrag, verlässt Weiden auf eigenen Wunsch. Zudem steht beim Eishockey-Oberligisten mit Verteidiger Daniel Sevo ein weiterer Abgang fest.

Überraschende Entwicklung bei den Blue Devils: Stürmer Patrick Schmid, eigentlich noch mit einem Vertrag bis 2018 ausgestattet, verlässt Weiden. Ein neuer Stürmer stehe aber kurz vor der Vertragsunterschrift, teilten die Verantwortlichen am Montag in einer Pressemitteilung mit. Auch Verteidiger Daniel Sevo wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Weidener spielen."Patrick hat uns mitgeteilt, dass er aufgrund eines guten Angebots aus dem Norden auf keinen Fall das Weidener Trikot in der kommenden Saison tragen möchte", berichtet Teammanager Christian Meiler von der Kommunikation mit dem wechselwilligen Angreifer. Er habe entsprechend "sehr eindringlich um eine Vertragsauflösung gebeten", ergänzt EV-Vorsitzender Thomas Siller."Dem haben wir nur schweren Herzens zugestimmt, denn wir hatten natürlich fest mit ihm geplant und sind entsprechend enttäuscht. Aber im Endeffekt gilt das alte Motto: Reisende soll man nicht aufhalten. Wir wünschen ihm natürlich trotzdem alles Gute für den weiteren Weg", erklärte Siller. Der 29-Jährige war erst vor der vergangenen Saison von den Heilbronner Falken (DEL2) in die Oberpfalz gewechselt und steuerte in der Spielzeit 2016/17 in 45 Spielen 23 Tore und 27 Vorlagen bei.Mit mehreren neuen Stürmern als Ersatz für die abgewanderten Ales Jirik, Marko Babic und Patrick Schmid befinde man sich aktuell "in aussichtsreichen Gesprächen", so Siller. Mindestens bei einem werde in Kürze die Vertragsunterschrift erwartet.Auch in der Verteidigung haben die Blue Devils einen Spielerabgang zu verzeichnen. Daniel Sevo wird die Weidener nach nur einer Saison, in welcher der 33-Jährige in 49 Partien vier Tore und 24 Vorlagen erzielen konnte, wieder verlassen. "Wir danken Daniel für seinen Einsatz bei uns und wünschen ihm für seine weitere sportliche und berufliche Karriere viel Glück und Erfolg", sagte Meiler und kündigte an: "Auch seine Position werden wir mit einem hochkarätigen Nachfolger besetzen."