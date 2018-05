Nach der erfolgreichen Crowdfunding-Aktion steht fest, dass die Blue Devils weiter in der Oberliga Süd spielen. Die Gründung der Spielbetriebs-GmbH und die sportlichen Planungen laufen auf Hochtouren.

Einen wichtigen Termin können sich die Weidener Eishockey-Fans schon vormerken. Am Sonntag, 26. August, gastiert DEL2-Club ETC Crimmitschau zum ersten Vorbereitungsspiel, anschließend steigt ein kleines Stadionfest. Der zweite Vorsitzende des 1. EV Weiden, Tobias Hacker, spricht im Interview über den Stand der Planungen.Tobias Hacker: Nach der erfolgreichen Crowdfunding-Aktion haben wir sofort weitere Gespräche mit den potenziellen Gesellschaftern für die "Blue Devils Spielbetriebs-GmbH" gesucht und sind derzeit dabei, in Abstimmung mit allen Beteiligten die Satzung zu verabschieden. Das wird bald der Fall sein. Parallel dazu müssen die Lizenzunterlagen für die Zulassung zur Oberliga erstellt und fristgerecht eingereicht werden. Anschließend werden wir die Gründung offiziell umsetzen und einen Kooperationsvertrag mit dem Stammverein ausarbeiten. Der nächste Schritt ist die Mitgliederversammlung des 1. EV Weiden, in der wir den Mitgliedern die Ausgliederung der ersten Mannschaft in die GmbH und den Kooperationsvertrag zur Abstimmung vorlegen und um ihre Unterstützung für unsere Pläne bitten werden.Wie mehrfach erwähnt, stehen Thomas Siller und ich nach fast zehn Jahren im Amt nicht mehr als Vorsitzende des 1. EV Weiden zur Verfügung. Wir hoffen auf Kandidaten aus dem Kreis unserer Mitglieder, die diese Verantwortung übernehmen wollen. Leider wird auch unser langjähriger ehrenamtlicher Pressesprecher Thomas Gajewski mit Ablauf der aktuellen Amtszeit aus persönlichen Gründen aufhören, was wir sehr bedauern. Hier werden wir versuchen, die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen und ein weiterhin ehrenamtliches Medienteam ins Leben zu rufen, das sich um unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und unsere Social Media-Kanäle kümmern soll. Das wird nicht leicht, Interessierte dürfen sich gerne zeitnah bei uns melden. Insgesamt sind wir aber sehr froh und dankbar, dass ein Großteil unseres ehrenamtlichen Funktionsteams signalisiert hat, weiterhin zur Verfügung zu stehen. Des Weiteren halten wir auch bereits die Augen offen nach Kandidaten für die Geschäftsführung der GmbH. Das Profil des Geschäftsführers haben wir mit den potenziellen Gesellschaftern bereits diskutiert und nun können wir uns konkret auf die Suche machen.Das Wichtigste wird sein, diese tolle Stimmung und große Aufmerksamkeit, die wir mit unserer Crowdfunding-Aktion generiert haben, über den Sommer zu konservieren und in die neue Saison mitzunehmen. Dazu gehört natürlich, neue Sponsoren zu gewinnen, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der GmbH auf ein möglichst breites Fundament zu stellen. Darüber hinaus haben wir einige Ideen, wie beispielsweise eine Frühbucher-Aktion für Dauerkarten. Hier hoffen wir natürlich sehr auf viele Dauerkartenkäufer, um unserem Projekt Oberliga noch mehr Rückenwind zu geben. Denn eins muss man klar sagen: Wir sind auf unserem Weg noch nicht am Ende und müssen noch einiges im finanziellen Bereich tun, um unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Oberliga auch langfristig zu sichern.Nach dem Rückzug von Christian Meiler liegt der sportliche Part der Kaderplanung bei unserem Trainer Ken Latta, der in Abstimmung mit Thomas Siller und mir mit den Spielern der vergangenen Saison und auch mit potenziellen Neuzugängen in Kontakt ist. Mit einem neuen Stürmer, ein Wunschspieler von Ken, sind wir uns einig. Sobald alles in trockenen Tüchern ist, werden wir den Namen bekanntgeben. Mit Ralf Herbst und Adam Schusser haben wir die Verträge kürzlich verlängert. Goalie Johannes Wiedemann, die Verteidiger Daniel Willaschek, Barry Noe und Mirko Schreyer sowie im Sturm Martin Heinisch und Marcel Waldowsky haben gültige Verträge für die kommende Saison. Wir spüren natürlich, dass wir durch die aufwändige Crowdfunding-Aktion und die zwischenzeitlich unsichere Lage etwas Zeit verloren haben, die andere Vereine schon zum Aufbau ihrer Kader genutzt haben. Das macht es für uns natürlich nicht leichter. Aber wir sind in zahlreichen Gesprächen und werden eine schlagkräftige Mannschaft in die neue Saison schicken.Ja, wir werden am Sonntag, 26. August, die Vorbereitung mit einem Testspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau aus der DEL2 und einem kleinen Stadionfest offiziell eröffnen. Am Freitag, 14. September, spielen wir zu Hause gegen die Saale Bulls Halle (Oberliga Nord) und am Sonntag, 16. September, folgt das Rückspiel in Halle. Weitere Termine werden wir in Kürze bekanntgeben.