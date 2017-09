Noch eine Woche, dann wird's ernst für die Blue Devils: Am 29. September beginnt mit dem Heimspiel gegen Deggendorf die neue Saison in der Oberliga Süd. Zuvor stehen noch zwei Vergleiche mit Teams aus der Oberliga Nord auf dem Programm. Trainer Milan Mazanec will weitere Fortschritte sehen.

Wir haben uns im Training die ganze Woche auf das Defensivspiel konzentriert. Das muss die Mannschaft jetzt im Spiel zeigen. Milan Mazanec, Trainer der Blue Devils Weiden

Mit den Partien Nummer sechs und sieben geht für die Blue Devils am Wochenende die Testspielserie zu Ende. Dabei kommt es zu den Rückspielen gegen zwei Nord-Oberligisten: Am Freitag um 20 Uhr gastiert der EHC Erfurt in der Hans-Schröpf-Arena und am Sonntag (17 Uhr) treten die Weidener bei den Icefighters Leipzig an.Vor einer Woche führten die Blue Devils in Erfurt bis zur 58. Minute mit 5:4, verloren dann aber noch mit 5:7. "Die letzten fünf Minuten waren wir ungeduldig, haben uns taktisch nicht gut verhalten", sagte Trainer Milan Mazanec, der mehr Verantwortung erwartet, denn: "Die Mannschaft ist erfahren genug." Mit Videoanalysen habe er seinen Spielern die Fehler aufgezeigt. "Außerdem haben wir uns im Training die ganze Woche auf das Defensivspiel konzentriert. Das muss die Mannschaft jetzt im Spiel zeigen", fordert Mazanec.Am Wochenende und auch zum Saisonstart werden Verteidiger Petr Heider und Angreifer Philipp Siller fehlen. Heider wird nach der Nabelbruch-Operation aller Voraussicht nach nächste Woche wieder aufs Eis gehen. Siller, der am Montag am Handgelenk operiert wurde, dürfte in zwei, drei Wochen mit dem Training beginnen.Milan Mazanec hat Veränderungen angekündigt, der Coach will vor allem den ersten Block stärken. Deshalb rückt in der Abwehr Adam Schusser an die Seite von Barry Noe und Tom Pauker stürmt neben Matt Abercrombie und Vitali Stähle. Die zweite Reihe - hinten Ralf Herbst und Peter Hendrikson sowie vorne Martin Heinisch, Josef Straka und Patrik Rypar - bleibt unverändert. Die dritte Formation bilden die Verteidiger Daniel Willaschek und Mirko Schreyer sowie die Angreifer Marco Pronath, Michael Kirchberger und Marcel Waldowsky. Zum Abschluss der Vorbereitung werden beide Torhüter - Johannes Wiedemann und Josef Lala - Eiszeit bekommen.Für den EHC Erfurt ist das Match in Weiden die Generalprobe für den Saisonauftakt. Die Thüringer starten bereits am Sonntag mit dem vorgezogenen Spiel gegen Preussen Berlin in die neue Serie. Die Leipziger, die das Hinspiel in Weiden mit 3:4 nach Penaltyschießen verloren haben, beginnen wie die Blue Devils am 29. September. Dass die Sachsen bereits gut in Schuss sind, zeigten sie am Dienstag, als sie die Selber Wölfe mit 4:2 bezwangen.Aufgebot Blue Devils: Wiedemann, Lala - Schusser, Noe, Herbst, Hendrikson, Willaschek, Schreyer - Pauker, Abercrombie, Stähle, Heinisch, Straka, Rypar, Pronath, Kirchberger, Waldowsky