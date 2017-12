Ist Milan Mazanec noch der richtige Trainer für die Blue Devils? Kann der Tscheche nach neun Niederlagen in Folge das Ruder herumreißen? Diese Fragen werden in den sozialen Medien diskutiert. Während die Fans die Entlassung von Mazanec fordern, nimmt Vorsitzender Thomas Siller die Mannschaft in die Pflicht.

Siller setzt Profis unter Druck

Zu viele Gegentore

Intensive Gespräche

Ich werde der Mannschaft nicht den Gefallen tun, den normalen Automatismus in Gang zu setzen. Thomas Siller, Vorsitzender des 1. EV Weiden, zur Diskussion um Trainer Milan Mazanec

Neun Niederlagen in Folge, Absturz von Rang drei auf neun, Saisonziel Play-off-Qualifikation in höchster Gefahr - Eishockey-Oberligist Blue Devils Weiden steckt in einer schweren sportlichen Krise. "Das ist äußerst bedauerlich, vor allem für unsere treuen Fans, die sich so viele Niederlagen anschauen müssen", erklärte Thomas Siller am Tag nach dem 3:5 in Lindau. Der Vorsitzende des 1. EV Weiden verschwendet aber keinen Gedanken daran, den Forderungen in den sozialen Medien nachzugeben und Trainer Milan Mazanec zu entlassen: "Ich stehe hinter dem Trainer, der macht richtig gute Arbeit. Die Mannschaft tut nicht ihre Pflicht. Und ich werde der Mannschaft nicht den Gefallen tun, den normalen Automatismus in Gang zu setzen." Zum Mittel Trainerentlassung werde Siller nur in einem Fall greifen: "Nur wenn der Trainer zu mir sagt: 'Ich will nicht mehr'."Der Vorsitzende setzt also die Mannschaft unter Druck, vor allem die Profis, die ihrer Rolle als Leistungsträger mehr gerecht werden müssten. Die Eigengewächse versucht er dagegen, aus der Schusslinie zu nehmen. "Wir brauchen einen Block mit eigenen Leuten. Sie geben alles, können es aber nicht herausreißen, wenn die Profis nicht die Leistung bringen." Siller meint damit sicherlich auch das Engagement, denn in den vergangenen Wochen spielten einige der Leistungsträger auch in kämpferischer Hinsicht nicht immer am obersten Limit.Natürlich ist hier auch Milan Mazanec gefordert, hundertprozentigen Einsatz aus der Mannschaft herauszukitzeln. Neben dem nach wie vor schwachen Überzahlspiel - auch nach drei Monaten haben die Devils keine richtig erfolgreiche Powerplay-Formation - ist das Defensivverhalten die größte Baustelle. 87 Mal mussten die beiden Keeper Johannes Wiedemann und Josef Lala hinter sich greifen, ein Schnitt von 4,61 Gegentoren pro Spiel."Es gibt intensive Gespräche mit der Mannschaft, die den Karren aus dem Dreck ziehen muss", sagt Teammanager Christian Meiler, für den die Trainerposition im Moment kein Thema ist und der wie Siller in erster Linie die Mannschaft in die Pflicht nimmt. Natürlich sei nach neun Niederlagen in Folge auch das Trainergespann Mazanec und Florian Zellner gefragt. "Es muss Veränderungen geben", fordert Meiler. Das hat offensichtlich auch Mazanec inzwischen erkannt. "Ich werde die Linien umstellen", hat der Tscheche für die Spiele am Freitag zu Hause gegen den TEV Miesbach und am Sonntag beim EV Regensburg angekündigt.Das Ziel bleibt trotz der langen Negativserie Platz acht und damit das Erreichen der Play-offs. "Ich glaube nach wie vor an die Truppe, die aber jetzt Charakter zeigen muss", sagt Meiler. "Von der Qualität her müssten wir tabellarisch wo anders stehen. Zu Saisonbeginn haben wir es bewiesen, wobei Platz drei über den Erwartungen war. Jetzt liegen wir allerdings weit darunter." Meiler glaubt nicht, dass irgendjemand gegen den Trainer spielt. Jetzt müsse aber ein deutliches Zeichen aus der Mannschaft kommen, besonders in Sachen Kampfbereitschaft.Von der Kaderzusammenstellung her würde Meiler jede Entscheidung wieder so treffen wie vor der Saison. "Mit unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten haben wir Führungsspieler geholt, die anderswo bewiesen haben, was sie können. Genau solche Leistungen brauchen wir von ihnen jetzt auch."