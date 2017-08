Florian Zellner bleibt die große Konstante bei den Blue Devils Weiden. Nach 16 Jahren und 734 Partien als Spieler der Oberpfälzer geht der Rekordspieler des 1. EV Weiden in seine zweite Spielzeit als Co-Trainer der Blue Devils. Dabei wird der 36-Jährige auch Teammanager Christian Meiler unterstützen.

Seine Aufgaben werden breit gefächert sein und über die eigentlichen Aufgaben eines Co-Trainers hinausgehen. Teammanager Christian Meiler.

Zellner, der in der vergangenen Saison erste Erfahrungen als Co-Trainer sammeln durfte, wird nun also auch dem neuen Cheftrainer der Blue Devils, dem Tschechen Milan Mazanec, assistieren. Und in dieser Funktion auch Teammanager Christian Meiler unterstützen. Meiler: "Ich bin froh, dass Zoco uns weiterhin unterstützt, da meine Zeit aufgrund Hausbau und Familie recht eng bemessen ist. Seine Aufgaben werden breit gefächert sein und über die eigentlichen Aufgaben eines Co-Trainers hinausgehen."