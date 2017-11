Freitag, 17. November, Eisstadion Landshut: Mitte des letzten Drittels kommt es zum Eklat, Hauptschiedsrichter Kevin Salewski unterbricht die Oberliga-Partie zwischen dem EV Landshut und den Blue Devils Weiden (6:5 nach Verlängerung) für etwa zehn Minuten.

Was war passiert? Auslöser für die Unterbrechung war ein Böller, der im Gästeblock gezündet worden war. Der Schiedsrichter schickte beide Mannschaften in die Kabine, Polizei und Ordner räumten den Block. "Sie haben alle schwarz gekleideten Personen aus dem Block entfernt", berichtet Augenzeuge Thomas Siller, der erste Vorsitzende des 1. EV Weiden. Einige seien freiwillig rausgegangen. Übrig blieben einige Fans mit blau-weißen Trikots und Schals. Aufgrund des Zusammenwirkens von Verein und Fangruppierungen ist es schnell gelungen, den Täter zu ermitteln. Der Böllerwerfer ist ein 22-jähriger Weidener, der aber keiner Fan-gruppierung angehört. Er hat sich freiwillig gestellt.Hauptreferee Salewski ließ die Partie beim Stand von 5:3 für Landshut fortsetzen. Zum Glück für die Blue Devils, die noch zum 5:5 ausglichen und damit einen Punkt holten. Ein Spielabbruch hätte möglicherweise eine 5:0-Wertung zugunsten der Gastgeber gebracht - der durch eine Aufholjagd erkämpfte Zähler wäre verloren gewesen.Siller hatte gehofft, dass Probleme dieser Art der Vergangenheit angehören. "Seit den größeren Turbulenzen vor einem Jahr haben sich unsere Fangruppierungen ordentlich aufgeführt." Allerdings wünsche er sich, dass sich die Verantwortlichen noch mehr von den Randalierern distanzieren. "Es fehlt die Trennschärfe zwischen den friedlichen Fans auf der einen Seite sowie den Problem-Fans sowie den extra angereisten Hooligans auf der anderen Seite."(Siehe auch nebenstehende Stellungnahme des Vorstands des 1. EV Weiden)

Der Vorstand des 1. EV Weiden äußerte sich am Samstag zu den Vorfällen am Freitag beim Oberliga-Spiel EV Landshut gegen Blue Devils Weiden:

Der Vorstand des 1. EV Weiden bedauert die Vorfälle beim Spiel der Blue Devils beim EV Landshut am 17. November 2017 und verurteilt sie auf das Schärfste. Wir versuchen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zur Aufklärung der Vorkommnisse beizutragen. Dazu werden wir mit den Fanbeauftragten und Vertretern der Fangruppierungen intensiv zusammenarbeiten. Alle Weidener Fangruppierungen haben ihre Unterstützung bei der Aufarbeitung der Geschehnisse fest zugesagt (Anmerkung der Redaktion: Der Täter wurde inzwischen ermittelt).Wir legen Wert auf die Feststellung, dass die massiven verbalen Provokationen und auch der Böller von einer Gruppe kam, die etwa 15 Mann stark war und den Weidener Fangruppen Supporters/BUxBS nicht angehört. Diese Gruppe ist nicht der Weidener Fanszene zuzuordnen und bei Heimspielen nicht anwesend. Es handelt sich um Personen, die sich das Umfeld dieses Spiels ausgesucht haben, um Randale zu machen. Am Eishockey oder am 1. EV Weiden haben diese Personen sicher kein Interesse.Wir teilen die Forderung nach Stadionverboten für die Verantwortlichen, dafür gibt es aber geltende Vorschriften: 1. Ein Betretungsverbot kann nur gegen eine bestimmte Person ausgesprochen werden, was nur möglich ist, wenn von der Polizei die Personalien festgestellt werden. Gruppen können nicht ausgeschlossen werden. 2. Nur der Heimverein kann ein Stadionverbot für bestimmte Personen in die Wege leiten. Als Gastverein sind uns in diesem Fall die Hände gebunden. Wir haben dem EV Landshut jedoch unsere Unterstützung zugesagt.Bereits während der Spielunterbrechung hat sich der 1. EV Weiden über Teammanager Christian Meiler mit einer Stadiondurchsage vom Verhalten dieser Personen unmissverständlich distanziert. Wir haben uns zudem bei Stefan Endraß, dem Geschäftsführer des EV Landshut, persönlich entschuldigt. Der 1. EV Weiden steht für Fairplay. Wir lehnen jede Form von Gewalt ab. Wer bei Heim- oder Auswärtsspielen gewaltbereit auftritt, den lehnen wir als Unterstützer der Blue Devils ausdrücklich ab.Wir bitten den EV Landshut und alle Besucher um Entschuldigung für die blamable Entgleisung einiger Krawallmacher. Wir bedauern zutiefst, dass das Spiel von dieser Gruppe als Bühne missbraucht worden ist. Sie be-schädigen das Ansehen unseres Vereins und des gesamten Eishockeysports.Der Vorstand des 1. EV Weiden