Spannendes Finale in der Meisterrunde der Oberliga Süd: Vor den letzten beiden Spieltagen sind erst zwei Abschlussplatzierungen fix. Im Fokus steht vor allem der Dreikampf um den Titel zwischen Deggendorf, Rosenheim und Selb, der in zwei direkten Duellen entschieden wird.

Minichance für Blue Devils

Tilburg Meister in Norden

Wer geht als Süd-Meister in die Play-offs mit den Klubs der Oberliga Nord? Der Deggendorfer SC (1./95 Punkte) besitzt die besten Karten. Trotz der überraschenden 1:4- Heimpleite gegen Peiting liegen die Niederbayern drei Zähler vor den punktgleichen Verfolgern Starbulls Rosenheim (2./92) und Selber Wölfe (3./92). Für Spannung ist gesorgt, wobei es die Truppe von Trainer John Sicinski in zwei direkten Duellen - am Freitag zu Hause gegen Selb und am Sonntag in Rosenheim - selbst in der Hand hat. Allerdings bangt der DSC um den Einsatz von Kyle Gibbons, der die Scorerwertung der Oberliga Süd mit 87 Punkten vor dem Selber Jared Mudryk (82) anführt. Der US-Amerikaner schied am vergangenen Sonntag mit einer Leistenverletzung aus.Hinter dem Führungstrio sind die Fronten geklärt, auch wenn der EV Landshut (4./87) noch eine theoretische Chance auf eine bessere Platzierung hat. Dafür müsste aber der EVL sechs Punkte einfahren und die Konkurrenten leer ausgehen. Der EC Peiting (5./77) und der ERC Sonthofen (6./70) können die Meisterrunde locker ausklingen lassen, an ihren Positionen ändert sich nichts mehr.Die Blue Devils Weiden (8./54) hätten gerne noch etwas geändert, um die Reisen zu den Tilburg Trappers in die Niederlande zu vermeiden. Doch nach der 4:6-Derbyniederlage gegen Selb beträgt der Rückstand auf den EV Regensburg (7./59), der aufsteigende Tendenz zeigt, fünf Zähler. Um sich noch auf Rang sieben zu verbessern, muss das Team von Trainer Ken Latta gegen Peiting und in Landshut sechs Punkte einfahren - und auf Schützenhilfe hoffen, denn die Regensburger müssten gegen Landshut und in Selb leer ausgehen.Auch in der Oberliga Nord stehen erst zwei Abschlussplatzierungen fest. Der amtierende Oberliga-Meister Tilburg Trappers führt die Tabelle mit 26 Punkten Vorsprung an und der Herner EV - Sieger der Qualifikationsrunde - geht als Achter in die Play-offs. Dazwischen kann es auf den Rängen zwei bis sieben noch eine Reihe von Verschiebungen geben. Momentan sind die Saale Bulls Halle mit 79 Punkten Zweiter vor den Moskitos Essen (73), den Hannover Scorpions (73), den EXA Icefighters Leipzig (73), den Hannover Indians (71) und den Füchsen Duisburg (70).Meisterrunde, 13. SpieltagSonthofen - Rosenheim Fr. 20.00 UhrDeggendorf - Selb Fr. 20.00 UhrRegensburg - Landshut Fr. 20.00 Uhr- Peiting Fr. 20.00 UhrMeisterrunde, 14. SpieltagSelb - Regensburg So. 16.30 UhrRosenheim - Deggendorf So. 17.00 UhrPeiting - Sonthofen So. 18.00 UhrLandshut - Weiden So. 18.00 Uhr1. Deggendorfer SC 44 196:131 952. Starbulls Rosenheim 44 185:115 923. Selber Wölfe 44 186:133 924. EV Landshut 44 175:119 875. EC Peiting 44 183:152 776. ERC Sonthofen 44 146:131 707. Eisbären Regensburg 44 167:172 598. Blue Devils Weiden 44 163:194 54