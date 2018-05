Die Blue Devils Weiden melden den ersten Neuzugang: Es ist kampfstarker Offensiv-Hüne mit viel Erfahrung aus der DEL2, der sogar schon DEL-Luft geschnuppert hat.

Bauch und Kopf haben sich für Weiden entschieden. Marco Habermann, der erste Neuzugang der Blue Devils

Der erste Neuzugang der Blue Devils Weiden für die Saison 2018/19 ist ein Stürmer: Marco Habermann wechselt vom Nord-Oberligisten EV Duisburg in die Oberpfalz. Der 27-jährige Peißenberger ist ein Wunschspieler von Trainer Ken Latta.Der Angreifer bringt viel Erfahrung mit in die nördliche Oberpfalz. 166 Einsätze in der Oberliga für den EC Peiting, die Saale Bulls Halle, den EV Regensburg und den EV Duisburg, 230 Spiele in der zweiten Bundesliga beziehungsweise DEL2 für den ESV Kaufbeuren, die Heilbronner Falken und die Kassel Huskies sowie sogar elf Einsätze (ein Tor) in der DEL für die Düsseldorfer EG hat der Linksschütze in seiner Karriere absolviert.Mit 1,90 Meter bei 97 Kilogramm kann der Angreifer Gardemaße vorweisen, die er auch gewinnbringend einzusetzen weiß. "Er ist groß, bringt viel körperliche Präsenz und auch ein bisschen Härte ins Spiel", beschreibt Ken Latta die Spielweise des 27-Jährigen. "Marco hat eine positive Einstellung zum Eishockey, er trainiert viel." Den Weidener Trainer und Habermann verbindet eine gemeinsame Vergangenheit an verschiedenen Stationen im deutschen Eishockey. Latta kennt den Neuzugang schon seit dessen Zeit als Nachwuchsspieler in Kaufbeuren und Peiting. Im Seniorenbereich hat Habermann in Heilbronn (DEL2) und Halle (Oberliga Nord) unter Latta gespielt.Der Neuzugang freut sich auf seine neue Aufgabe bei den Blue Devils: "Bauch und Kopf haben sich für Weiden entschieden", erklärt Habermann den Wechsel. "Weiden ist eine Eishockeystadt und ein Traditionsverein."