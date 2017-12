Insgesamt positive Bilanz für die Nachwuchsteams des 1. EV Weiden: Die Jugend hat mit zwei Dreiern gegen Waldkraiburg den zweiten Platz in der Bayernliga behauptet, für die Knaben gab es gegen Deggendorf einen Sieg und eine Niederlage und die Kleinstschüler belegten beim Turnier in Selb Rang drei.

U19: Jugend-Bayernliga1. EV Weiden - EHC Waldkraiburg 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) Tore/Assists: Kroschinski 2/1, Zellner 1/2, Lindmeier 1/2, Wallner 1/0, Florian 1/0, Lehner 0/11. EV Weiden - EHC Waldkraiburg 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Tor/Assist: Zellner 1/0, Lehner 0/1Ziel erreicht: Mit den sechs Punkten haben die Young Blue Devils den zweiten Platz behauptet. Am Samstag bauten die Weidener die Führung in regelmäßigen Abständen aus und gewannen klar mit 6:1, am Sonntag war es spannender. Das Spiel am ersten Advent war nach 42 Sekunden entschieden. Der erste Angriff brachte das einzige Tor des Tages. Trotz guter Defensivleistung war aber immer die Gefahr des Ausgleichs und damit eines Punktverlustes gegeben. Zu bemängeln war auf Weidener Seite die mangelnde Chancenverwertung.U14: Knaben-Bayernliga Qualifikationsrunde1. EV Weiden - Deggendorfer SC 5:4 (1:1, 3:3, 1:0) Tore/Assists: Vinzens 3/1, Flaksa 1/2, Grillmeier 1/0, Schneider 1/0, Zellner 0/1, Pata 0/1Deggendorfer SC - 1. EV Weiden 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) Tore/Assists: Schneider 1/0, Vinzens 1/0, Pata 0/1, Scheirer 0/1, Flaksa 0/1Nach den beiden Vorrundenniederlagen gegen Deggendorf gingen die Young Blue Devils erstmals als Sieger vom Eis. Das Spiel war hart umkämpft und bis zur letzten Sekunde spannend. Erst drei Minuten vor Schluss gelang den ersatzgeschwächten Weidenern der Siegtreffer. Im Rückspiel drehte Deggendorf den Spieß um. Die Entscheidung fiel 20 Sekunden vor dem Ende.U10: KleinstschülerTurnier in Selb: Aufwärtstrend bei der U10, die beim Turnier in Selb den dritten Platz belegte. Die Niederlagen gegen den EHC 80 Nürnberg (2:5) und den EHC Straubing (1:5) fielen knapp aus, gegen Gastgeber VER Selb gab es einen 3:2-Sieg.