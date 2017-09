Sechs Partien bestreiten am Wochenende die Nachwuchsteams des 1. EV Weiden. Dabei greifen die Kleinschüler A erstmals ins Geschehen ein.

Mit den Kleinschülern A nimmt ein weiteres Team des 1. EV Weiden den Spielbetrieb in der Bayernliga auf. In Deggendorf geht es am Sonntag um die ersten Punkte. Die Knaben treffen derweil erneut auf den Nachwuchs eines DEL-Vereins. Die Jugend in der Bayernliga sowie die Schüler in der Bundesliga sind jeweils im Doppeleinsatz.U12 A: Kleinschüler BayernligaSonntag, 24. September, 12.45 Uhr: Deggendorfer SC - 1. EV Weiden. Saisonstart für die Kleinschüler: In dieser Altersklasse gibt es ein Novum - durch die große Anzahl an Spielern konnten erstmals zwei U12-Teams gemeldet werden. Außer der A- Mannschaft tritt noch das B-Team in der Bezirksliga an. So bekommen alle Spieler ausreichend Spielpraxis.U14: Knaben-BayernligaSonntag, 24. September, 12.45 Uhr: ERC Ingolstadt - 1. EV Weiden. Die Young Blue Devils treffen erneut auf den Nachwuchs eines DEL-Vereins. Nach der Überraschung am ersten Spieltag mit dem knappen 6:5-Sieg gegen Straubing, ist der U14 auch in der Audi-Stadt ein gutes Ergebnis zuzutrauen. Chancenlos ist man sicher nicht, zumal das Team erstmals komplett sein dürfte.U16: Schüler-BundesligaSamstag, 23. September, 19.30 Uhr: 1. EV Weiden - EV Ravensburg; Sonntag, 24. September, 11 Uhr: 1. EV Weiden - EV Ravensburg. Ein Fehlstart wurde am vergangenen Wochenende durch den Sieg in Nürnberg vermieden. Damit haben die Young Blue Devils wieder an Selbstvertrauen gewonnen. Ravensburg ist eventuell etwas stärker einzuschätzen, aber auch im Vorjahr konnten die Weidener ein Heimspiel gegen dieses Team erfolgreich gestalten. Man wird alles daransetzen, den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.U19: Jugend-BayernligaFreitag, 22. September, 20 Uhr: EHC 80 Nürnberg - 1. EV Weiden; Samstag, 16. September, 11 Uhr: 1. EV Weiden - EC Bad Tölz II. Nach dem knappen Sieg in Germering steht der erste Doppelspieltag auf dem Programm. Zuerst geht die Reise nach Nürnberg. Im Vorjahr war der EHC 80 ein "dankbarer Gegner", alle vier Vergleiche gingen an Weiden. Aussagen über die diesjährige Spielstärke der Mittelfranken sind aber noch nicht vorhanden. Am Samstag folgt das Heimspiel gegen die "Zweite" des EC Bad Tölz. Auch wenn es "nur" das Team II ist, zu unterschätzen sind die Oberbayern sicher nicht.