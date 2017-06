Der nächste Neuzugang der Blue Devils ist ein alter Bekannter: Der 34-jährige Verteidiger Peter Hendrikson wechselt von den Selber Wölfen nach Weiden. Als Junioren-spieler hatte Hendrikson in der Saison 2000/01 seinen ersten Einsatz in der ersten Mannschaft des 1. EV Weiden. Bis 2003 lief er insgesamt 101 Mal für die Blue Devils in der Regionalliga Süd und der Oberliga auf.

Zur Saison 2003/04 wechselte der gelernte Stürmers in die 2. Bundesliga zum EV Duisburg (54 Spiele). Nach den Stationen Blue Lions Leipzig (Oberliga) und Bad Kissinger Wölfe (Bezirksliga) kam der in Kasachstan geborene Linksschütze 2006 zu den Selber Wölfen. Für die Oberfranken absolvierte Hendrikson seitdem 446 Spiele und war maßgeblich an den Aufstiegen von der Landes- bis in die Oberliga beteiligt.Aus familiären Gründen hat sich Hendrikson jetzt für einen Wechsel in die Oberpfalz entschieden. Teammanager Christian Meiler freut sich auf den Neuzugang: "Als sich die Chance bot, Peter wieder nach Weiden zu holen, mussten wir nicht lange überlegen. Für unsere Abwehr wird er ein wichtiger Faktor sein, das hat er in Selb bewiesen und er wird es bei uns wieder beweisen. Peter wohnt mit seiner Familie in Weiden, daher lag die Entscheidung nahe."