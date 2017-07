Die Blue Devils Weiden melden eine weitere Vertragsverlängerung: Der dienstälteste Spieler stürmt auch in der Saison 2017/18 für den Oberligisten.

Mit Michael Kirchberger hat der treueste Spieler der Blue Devils seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Bereits seit der Serie 2008/09 gehört der 27-jährige Angreifer zum Kader der ersten Mannschaft. Kein anderer Spieler des aktuellen Teams ist schon so lange ununterbrochen dabei. Jetzt geht Kirchberger in seine zehnte Spielzeit.In der Landesliga-Saison 2008/09 machte "Kirchi" seine ersten Partien für die Blue Devils. In neun Spielzeiten am Stück stand der gebürtige Weidener in 356 Spielen für die Oberpfälzer auf dem Eis. 88 Tore, 71 Vorlagen und 168 Strafminuten stehen auf dem Konto des 1,93 Meter großen Linksschützen. Teammanager Christian Meiler setzt auch in Kirchbergers zehnter Saison auf die Qualitäten des effektiven Angreifers: "Michael ist als Weidener Eigengewächs hervorragend in die Rolle des Mittelstürmers im dritten Block hineingewachsen. Er bringt trotz Doppelbelastung - Arbeit und Oberliga-Eishockey - Woche für Woche vollen Einsatz und starke Leistungen."