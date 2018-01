Versöhnlicher Jahresabschluss: Dank einer starken kämpferischen Leistung holen die Blue Devils zwei wichtige Punkte im Kampf um den Einzug in die Play-offs. Josef Straka sorgt gegen den ERC Sonthofen mit seinem Powerplay-Tor in der "Overtime" für die Entscheidung.

Dienstag gegen Landshut

Na also, es geht doch! Mit einem von der ersten bis zur letzten Sekunde kämpferisch überzeugenden Auftritt leisteten die Blue Devils am Tag vor Silvester Wiedergutmachung für die dürftige Darbietung am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Weidener bezwangen den ERC Sonthofen mit 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. "Die Mannschaft hat gekämpft und sich die wichtigen Punkte verdient", sagte Devils-Coach Milan Mazanec. Alles spiele sich im Kopf ab, meinte Gästetrainer Heiko Vogler, dessen Team nach vier Siegen erstmals wieder verlor. "Wir waren nicht so anwesend wie die Spiele zuvor. Weiden war die bessere Mannschaft und der verdiente Sieger."Anders als vier Tage zuvor gegen Memmingen (3:4 n.V.) begannen die Blue Devils sehr aggressiv. Der Lohn war die schnelle 2:0-Führung durch die Treffer von Martin Heinisch nach 79 Sekunden und Vitali Stähle in der 4. Minute. "Nach dem 2:0 hatten wir noch zwei sehr gute Möglichkeiten und hätten höher führen können", erklärte Mazanec. Kurz nachdem Matt Abercrombie eine Riesenchance vergeben hatte, musste Martin Heinisch in die Kühlbox. Chris Stanley nutzte das Überzahlspiel zum Anschlusstor (13.). Sonthofen war jetzt besser im Spiel und Marco Sternheimer markierte den Ausgleich (19.). Nach Wiederbeginn machte es Abercrombie besser als in der 11. Minute. Der Kanadier schloss eine tolle Einzelleistung zum 3:2 ab (23.). Die Partie war nun ausgeglichen, teilweise aber auch etwas zerfahren. Mit Disziplin und Kampfgeist hielten die Weidener den Vorsprung, wobei sie selbst einige Male die Entscheidung auf dem Schläger hatten. Als kurz vor Schluss Heinisch wegen Spielverzögerung auf die Strafbank musste, erzielte Maximilian Hadraschek (59.) den nach der regulären Spielzeit insgesamt gerechten Ausgleich.Den Zusatzpunkt holten sich dann aber verdientermaßen die Blau-Weißen, nach einer laut Gästecoach Vogler "saudummen Strafe". Nach 95 Sekunden der "Overtime" erzielte Josef Straka das Siegtor. Nicht nur wegen dieser entscheidenden Aktion freute sich Mazanec über das Überzahlspiel: "Wir haben es heute im Powerplay besser gemacht.""Ich hoffe, wir nehmen die gute Stimmung in die nächsten Spiele mit, denn wir wollen unbedingt Achter werden", erklärte der Weidener Coach. Mit dem Sieg behaupteten die Blue Devils mit 36 Punkten Rang acht vor dem EV Lindau (33), der den Deggendorfer SC mit 4:1 bezwang. Die Niederbayern verloren dadurch die Tabellenführung an Rosenheim.Schon heute, Dienstag (20 Uhr), geht es für die Blue Devils mit dem Heimspiel gegen den EV Landshut weiter. Der Tabellendritte zog am Samstag beim Vorletzten EHC Waldkraiburg überraschend mit 1:3 den Kürzeren. "Das Ergebnis ist ein bisschen verrückt", meinte Mazanec, der seiner Mannschaft eine klare Marschroute mit auf den Weg gibt: "Wir müssen gut defensiv und mit Kopf spielen."

Blue Devils Weiden: Wiedemann - Herbst, Noe, Willaschek, Schusser, Hendrikson, Heider, Schreyer - Heinisch, Straka, Stähle, Waldowsky, Abercrombie, Siller, Pronath, Kirchberger, Pauker, Zellner

ERC Sonthofen: Glatzel - Hadraschek, Rau, Nijenhuis, Malzer, Wood, Voit, C. Wittmann, Kames - Morgan, Rinke, Guth, Sill, Sternheimer, Botzenhardt, Messing, Just, Noack, R. Wittmann, Stanley, LucasTore: 1:0 (2.) Heinisch (Straka, Noe), 2:0 (4.) Stähle (Noe), 2:1 (13.) Stanley (Just), 2:2 (19.) Sternheimer (Messing, Morgan), 3:2 (23.) Abercrombie (Willaschek, Schusser), 3:3 (59.) Hadraschek (Rau, Stanley), 4:3 (62.) Straka (Stähle, Noe) - SR: Feistl - Zuschauer: 1057 - Strafminuten: Weiden 8, Sonthofen 6