Die Schüler des 1. EV Weiden marschieren weiter von Sieg zu Sieg. Für die Jugend gibt es dagegen einen unnötigen Rückschlag.

U12 B: Kleinschüler-Bezirksliga1. EV Weiden II - EV Landshut II 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Tore/Assists: Blaschke 1/1, Enk 1/0, Gerth 0/1, Ringenoldus 0/1EV Pegnitz - 1. EV Weiden II 1:17 (0:7, 0:5, 1:5) Tore/Assists: Schwartling 4/2, Enk 3/0, Ringenoldus 2/3, Blaschke 2/2, Weber 2/0, Maxim Gerth 1/1, Viehweger 1/1, Maurice Gerth 1/0, van Deventer 1/0U14: Knaben-Bayernliga Qualifikationsrunde1. EV Weiden - TSV Erding 13:5 (2:1, 4:4, 7:0) Tore/Assists: Vinzens 4/5, Flaksa 4/2, Rupprecht 2/0, Schneider 1/3, Gulau 1/0, Scheirer 1/0, Schönberger 0/1Die U14 kommt immer besser in Tritt. Im vierten Spiel der Qualirunde gelang der dritte Sieg. Erding musste mit einer Packung die Heimreise antreten, obwohl es nach zwei Dritteln nicht danach aussah. Bis dahin führte Weiden knapp mit 6:5. Nach zwei schnellen Toren zu Beginn des letzten Abschnitts brach der Gast ein.U16: Schüler-Bundesliga1. EV Weiden - EC Peiting 11:0 (3:0, 5:0, 3:0) Tore/Assists: Maschke 3/4, Schultes 3/0, Raß 1/2, Schmidt 1/2, Feder 1/1, K. Klein 1/0, Cerny 1/0, Grillmeier 0/1, Gulau 0/11. EV Weiden - EC Peiting 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) Tore/Assists: K. Klein 2/1, Cerny 1/1, Feder 1/1, Gulau 1/0, Schmidt 1/0, Schneider 0/1, Wallner 0/1, A. Klein 0/1, Schultes 0/1, Hrusa 0/1Pflicht erfüllt und gegen den Tabellenvorletzten sechs Punkte eingefahren: Damit bauten die Schüler ihre Serie in der Bundesliga Gruppe C auf elf Siege in Folge aus. Während Weiden am Samstag noch leichtes Spiel hatte und 11:0 gewann, war es am Sonntag lange Zeit ein hartes Stück Arbeit. Erst Mitte des zweiten Drittels gelang ein Zwei-Tore-Vorsprung. Im letzten Abschnitt wurde dann doch noch ein klarer 6:2-Sieg herausgeschossen. Jetzt haben sich die Young Blue Devils endgültig im ersten Tabellendrittel festgesetzt.U19: Jugend-BayernligaEHC Waldkraiburg - 1. EV Weiden 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) Tore/Assists: Florian 1/1, Zellner 1/0, Wolf 1/0, Gerstner 0/2, Lindmeier 0/1, Kroschinski 0/1Bittere Niederlage: Weiden verlor wichtige Punkte im Kampf um Platz eins oder zwei. Fehlende Laufbereitschaft und die Tatsache, dass der Gegner unterschätzt wurde, führten zur unnötigen Einbuße. Zwar bäumten sich die Young Blue Devils im letzten Abschnitt auf, sie brachten sich aber durch Undiszipliniertheiten selbst um den Ausgleich. Eine Sekunde vor Schluss machte Waldkraiburg in Überzahl alles klar.