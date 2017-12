Siege für die Schüler und Jugend des 1. EV Weiden, die Klein- und Kleinstschüler gehen dagegen leer aus.

Überragend - ja fast schon unheimlich - ist die Serie der Schüler in der Bundesliga. In München und zu Hause gegen Nürnberg feierten die Young Blue Devils die Siege Nummer acht und neun in Folge. Die Weidener Jugend behauptete Platz zwei in der Bayernliga.U10: KleinstschülerTurnier in Straubing: Für die Young Blue Devils reichte es hinter Nürnberg, Deggendorf und Straubing nur für Platz vier. Die Ergebnisse: Weiden - Deggendorf 1:6, Weiden - Nürnberg 2:6, Weiden - Straubing 1:4.U12 A: Kleinschüler-Bayernliga Qualifikationsrunde1. EV Weiden - EHC Straubing 2:6 (1:0, 0:4, 1:2) Tore/Assists: Seidler 1/0, Krieger 1/0, Schärdel 0/1, Schwartling 0/1Der Start in die Qualifikationsrunde ist den Young Blue Devils missglückt. Nach dem ersten Abschnitt führten die Weidener noch knapp, doch im Mitteldrittel gelang nichts und Straubing zog auf 4:1 davon. Das letzte Drittel verlief wieder ausgeglichener, aber es reichte nur noch zur Ergebniskorrektur.U16: Schüler-BundesligaEHC München - 1. EV Weiden 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Tore/Assists: Raß 1/1, Cerny 1/1, Maschke 1/1, Schultes 1/0, Grillmeier 0/1Klasse-Leistung beim Nachwuchs des Deutschen Meisters: Drei ausgeglichene Reihen gaben den Ausschlag für den hochverdienten Weidener Sieg. Die Abwehr arbeitete hervorragend und ließ nur im letzten Drittel einen Gegentreffer zu.1. EV Weiden - EHC 80 Nürnberg 6:3 (5:1, 0:1, 1:1) Tore/Assists: Raß 2/0, A. Klein 1/1, Schmidt 1/0, K. Klein 1/0, Dreßel 1/0, Cerny 0/3, Maschke 0/2, Hrusa 0/1, Schultes 0/1, Stachowski 0/1, Wallner 0/1Was die erste Mannschaft negativ vollbracht hatte, schafften die Schüler im positiven Sinn: neun Dreier in Folge. Bereits im ersten Abschnitt zogen die Young Blue Devils dem Tabellennachbarn den Zahn. Eine Fünf-Minuten-Strafe gegen die Nürnberger nutzten die Weidener gnadenlos zu drei Toren und danach bauten sie den Vorsprung auf 5:0 aus. Erst dann kam Nürnberg zum ersten Treffer. Im letzten Abschnitt kamen die Mittelfranken auf 3:5 heran. Topscorer Paul Raß zerstörte mit seinem Treffer zum 6:3 alle Hoffnungen des Gegners.U19: Jugend-BayernligaEHC München - 1. EV Weiden 2:12 (0:3, 1:4, 1:5) Tore/Assists: Zellner 3/1, Lehner 2/2, Wolf 2/2, Kroschinski 1/3, Florian 1/1, Lindmeier 1/1, Spörer 1/1, Gerstner 1/1, Strecker 0/1, Wrobel 0/1Guter Tag für die Weidener Teams in München: Nach dem Sieg der Schüler legte die Jugend nach. Die ständige Überlegenheit wurde auch in Tore umgemünzt. Das Ergebnis spiegelt den Klassenunterschied wieder. So bleibt es beim Kopf-an-Kopf-Rennen um die beiden Aufstiegsplätze zwischen Nürnberg, Landsberg und den Young Blue Devils.