Insgesamt positive Bilanz der Nachwuchsteams des 1. EV Weiden: Die Bundesliga-Schüler feierten zwei Kantersiege in Peiting, für die Jugend gab es einen Sieg und eine Niederlage.

U10: Kleinstschüler Meldeklasse ATurnier in Deggendorf: Bei ihrem zweiten Turnier belegten die Young Blue Devils den zweiten Platz. Die Ergebnisse: Deggendorf - Weiden 12:1, Weiden - Selb 3:3, Weiden - Straubing 4:2.U12 A: Kleinschüler-Bayernliga1. EV Weiden - EHC 80 Nürnberg 3:11 (0:3, 2:3, 1:5) Tore/Assists: Krieger 2/0, Chr. Janousek 1/0Gegen die spielerisch besseren und ausgeglichener besetzten Nürnberger war auch diesmal nichts zu holen. Nur im Mittelabschnitt konnten die Weidener einigermaßen Paroli bieten. Aber Platz fünf unter sieben Teams ist in der höchsten Spielklasse dieses Jahrgangs in Ordnung.U16: Schüler-BundesligaEC Peiting - 1. EV Weiden 0:13 (0:2, 0:7, 0:4) Tore/Assists: Raß 5/1, Schultes 3/0, Cerny 2/1, A. Klein 1/3, Maschke 1/3, Hrusa 1/3, Feder 0/1, K. Klein 0/1EC Peiting - 1. EV Weiden 0:9 (0:2, 0:5, 0:2) Tore/Ass.: Maschke 3/3, Schultes 2/1, Raß 2/1, Stachowski 1/0, Dreßel 1/0, Klein 0/3Lohnende Reise nach Oberbayern für das Schüler-Team - 6 Punkte, 22 Tore und kein Gegentor! Mit diesen Erfolgen nähern sich die Young Blue Devils jetzt langsam den Spitzenrängen. Gegen die überforderten Peitinger gelangen zum Teil hervorragend herausgespielte Tore. Die Weidener waren in allen Belangen überlegen, hatten den Gegner jederzeit im Griff und ließen kaum Torchancen des Gastgebers zu.U19: Jugend-Bayernliga1. EV Weiden - EHC 80 Nürnberg 2:5 (2:3, 0:1, 0:1) Tore/Assists: Zellner 1/1, Wallner 1/0, Kroschinski 0/1, Lehner 0/1Im Spitzenspiel der Jugend-Bayernliga hat sich Tabellenführer Nürnberg für die Heimniederlage gegen die zweitplatzierten Young Blue Devils revanchiert. Der Gast spielte die gesamte Partie clever seinen Trott herunter. Trotz leichter optischer Überlegenheit war Weiden im Angriff etwas zu ideenlos und kam nur zu wenig klaren Chancen. Die EV-Jugend hat Platz eins aus den Augen verloren. Jetzt muss Rang zwei gesichert werden, der zum Aufstieg in die DNL2 berechtigt.1. EV Weiden - EHC Klostersee 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Tore/Assists: Voigt 1/0, Wallner 1/0, Wolf 1/0, Gerstner 0/2, Wrobel 0/1, Zellner 0/1Spannende Partie und geglückte Revanche für die Niederlage nach Penaltyschießen in der Vorwoche: Das Spiel war bis zur letzten Sekunde umkämpft. Trotz leichter Überlegenheit konnten die Young Blue Devils nur drei Chancen nutzen und so hielt Klostersee das Spiel offen. Insgesamt war der Weidener Sieg verdient.