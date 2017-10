Zwei Siege und drei Niederlagen lautet die Wochenend-Bilanz der Nachwuchsteams des 1. EV Weiden. Die Jugend verliert überraschend gegen Miesbach.

U12 A: Kleinschüler-Bayernliga1. EV Weiden - Deggendorfer SC 2:11 (1:3, 0:3, 1:5) Tore/Assists: Krieger 1/1, C. Janousek, 1/0, Blaschke 0/1, Seidler 0/1Gegen das Top-Team der Bayernliga war wieder kein Kraut gewachsen. Die Niederlage hielt sich gegen das gleichmäßig besetzte Deggendorfer Team diesmal in Grenzen. Der Lernprozess für die Young Blue Devils geht weiter.U12 B: Kleinschüler-Bezirksliga1. EV Weiden - EV Moosburg 7:6 (2:1, 1:3, 4:2) Tore/Assists: Enk 2/2, Schwartling 2/1, Heiß 1/4, Weber 1/1, Meißner 1/0Das Match gegen das A-Team aus Moosburg war in den ersten beiden Dritteln ausgeglichen. Im dritten Abschnitt zogen die Young Blue Devils auf 7:5 davon und sorgten damit für die Vorentscheidung. Die Weidener B-Mannschaft festigte mit dem Sieg Platz eins in der Bezirksliga.U14: Knaben-BayernligaEHC Straubing - 1. EV Weiden 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) Tore/Assists: Schneider 2/1, Vinzens 1/1, Rupprecht 1/0, Schönberger 0/1, Gulau 0/1In einem spannenden und ausgeglichenen Spiel nahmen die Knaben die Punkte aus Straubing mit. In Drittel eins gelang den Gastgebern kurz vor der Pause der Ausgleich. Der zweite Abschnitt ging knapp an die Straubinger. Mitte der letzten 20 Minuten erzielte Weiden zwei Tore und übernahm die Führung. Der Sieg der Young Blue Devils war am Ende etwas glücklich, aber nicht unverdient.EHC 80 Nürnberg - 1. EV Weiden 12:7 (4:3, 3:3, 5:1) Tore/Assists: Schneider 3/1, Grillmeier 1/1, Gulau 1/0, Vinzens 1/0, Schönberger 1/0, Kummer 0/1, Rupprecht 0/1, Cordery 0/1Torreiches Spiel in der Nürnberger Arena: Zwei Drittel war das Spiel ausgeglichen, keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Erst als im letzten Drittel bei Weiden die Kräfte nachließen, vermutlich wegen des schweren Spiels am Tag zuvor in Straubing, machte der Nachwuchs des DEL-Vereins den Sieg perfekt.U19: Jugend-Bayernliga1. EV Weiden - TEV Miesbach 3:4 (1:3, 2:1, 0:0) Tore/Assists: Zellner 2/1, Maschke 1/0, Lehner 0/1, Kroschinski 0/1, Voigt 0/1Die EV-Jugend verschlief das erste Drittel gegen Miesbach komplett und lag folgerichtig nach 20 Minuten mit 1:3 hinten. Im zweiten und dritten Abschnitt ging es nur noch Richtung Miesbacher Tor. Es gelang zwar der Anschluss, dennoch musste man am Ende trotz vieler Chancen eine bittere 3:4-Niederlage hinnehmen.