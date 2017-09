Milan Mazanec gefällt's in Weiden. Und eingelebt hat er sich auch. Zumindest halbwegs. Zum Pressegespräch in unserem Verlagshaus verspätet sich der Eishockey-Trainer nämlich. "Ich habe mich verfahren", entschuldigt sich der Tscheche. Geschenkt - solange er die Blue Devils in der neuen Saison auf Kurs hält.

Wohin Mazanec die Weidener in der Oberliga-Spielzeit 2017/18 steuern soll, ist schon mal klar. "Unser erstes Ziel ist es, in der Hauptrunde unter die Top 8 zu kommen", gibt Christian Meiler die Richtung vor. Im NT-Interview sprechen der Teammanager und der Trainer über die Qualität des Weidener Kaders, die Stärke der Liga und die Schwierigkeiten einer intensiven Nachwuchsarbeit.Mazanec: Ich kenne Weiden von meiner aktiven Zeit als Spieler in Selb. Die Stadt ist schön, die Eishalle okay. Mit den Arbeitsbedingungen hier bin ich sehr zufrieden. Als ich gekommen bin, war bereits alles hinsichtlich der Vorbereitung top organisiert.Mazanec: Ich bin überrascht, wie professionell hier gearbeitet wird. Die Strukturen sind gut. Da muss man keinen Vergleich scheuen. In manchem tschechischen Verein ist das nicht so gut wie hier.Mazanec: Wir haben alles geschafft, was wir uns vorgenommen hatten. Die Kondition, die Defensivarbeit und das Komplettieren der Reihen waren Schwerpunkte. Die Testspiele haben gezeigt, wo wir Schwachpunkte haben, uns noch verbessern müssen. Das ist aber ein Prozess. Zum ersten Punktspiel wird man nie zu 100 Prozent vorbereitet sein können. Die Mannschaft überzeugt mich aber. Der Körpereinsatz der Spieler hat mich positiv überrascht. Auch wie sie bis zum Schluss kämpfen. Wir wollen offensiv auftreten, interessantes Eishockey zeigen.Mazanec: Im Tor ist Johannes Wiedemann die Nummer eins. Er ist sicherlich einer der stärkeren Torhüter in der Oberliga Süd. Aber Josef Lala ist ein guter Ersatz und eine richtige Konkurrenz für Johannes.Meiler: Passieren darf nichts, das ist schon klar. Wir haben bei der Kaderzusammenstellung in erster Linie auf Qualität geschaut. Jeder zusätzliche Verpflichtung kostet ja auch Geld. Zur Not besteht die Option, mit nur fünf Verteidigern zu spielen.Mazanec: Wichtig ist, dass wir in der Defensive eine gute Mischung haben. Es sind junge, aber auch erfahrene Spieler da.Meiler: Wenn die dritte Reihe mit derselben Qualität wie die erste besetzt wäre, wären wir verkehrt in der Oberliga. Wir geben auch jungen Spielern wie Lukas Zellner oder Marco Pronath eine Chance. Und ich bin sicher, dass sie dieses Vertrauen zurückzahlen werden.Meiler: Nein, da ist nichts geplant.Meiler: Um das zu beurteilen, ist es zu früh. Die Vorbereitung ist da, um vieles auszuprobieren. Testspiele sind nicht der Maßstab.Mazanec: Wir müssen beobachten, wie sich die Konkurrenz präsentiert. Ich habe diesbezüglich viele Informationen vom Vorstand bekommen.Meiler: Ich schätze die Liga stärker ein als letztes Jahr. Rosenheim und Landshut sind weit weg, die werden voraus marschieren. Dahinter ist alles offen. Wichtig wird sein, gut aus den Startlöchern zu kommen.Meiler: Unser erstes Ziel ist es, in der Hauptrunde unter die Top 8 zu kommen. Aber das wollen auch andere Vereine erreichen, was es nicht einfacher macht. Es wäre verfrüht, über etwas anderes zu sprechen.Meiler: Es ist richtig, dass wir im Nachwuchsbereich einen Riesenapparat vorhalten. Es gibt nicht viele Oberligisten, die das so machen. Ich finde, dass dies auch richtig und wichtig ist. Wir halten Kinder so von der Straße weg und bringen ihnen etwas Vernünftiges bei. Natürlich hoffen wir, dass es auch Eigengewächse in die Oberliga schaffen. Aber das ist nicht einfach. Der schulische Druck ist für 16- oder 17-Jährige mittlerweile immens. Da muss Eishockey erstmal mit dem normalen Leben funktionieren. Und wenn dann Nachbarvereine mit weniger Aufwand, nur zweimaligem Training in der Woche und kleinem Geld locken, springt halt auch so mancher ab.Mazanec: Für mich ist wichtig, dass ich mit den Nachwuchstrainern eng zusammenarbeite. Wer ein Talent ist, kann im Training zeigen, was er kann und ob er auch wirklich will.Meiler: Die Mannschaft wird mit der Einstellung aufs Eis gehen, dass sie jedes Spiel gewinnen will. Dafür wird sie alles geben.Meiler: Die betreffenden Stadionverbote sind ausgelaufen. Ich würde mich freuen, wenn das Thema Krawalle keine Rolle mehr spielen, jeder Fan sich respektvoll verhalten und die Mannschaft anfeuern würde. Wir wissen, dass wir mit die stimmungsvollsten Fans der Liga haben. Wir brauchen sie alle.