Die Hoffnung stirbt zuletzt! Selbst angesichts von fünf Punkten Rückstand auf den EV Regensburg sieht Ken Latta, der Trainer der Blue Devils, noch eine Chance, auf den siebten Platz zu klettern. Falls es nicht gelingt, müssen die Weidener in der ersten Play-off-Runde in die Niederlande reisen.

Noch ohne Sieg

Wir müssen sechs Punkte holen und hoffen, dass Regensburg nichts holt. Ken Latta, Trainer der Blue Devils Weiden

Für die Blue Devils ist die Ausgangsposition vor den letzten beiden Spieltagen der Meisterrunde der Oberliga Süd klar: Die Weidener (8./54 Punkte) müssen sechs Zähler einfahren und der EV Regensburg (7./59) muss leer ausgehen. Sollten die Oberpfälzer Rivalen punktgleich ins Ziel kommen, entscheidet die Tordifferenz und die spricht momentan eindeutig für den EVR (Eisbären minus 5, Blue Devils minus 31). Der Achte der Oberliga Süd trifft in der ersten Play-off-Runde ab 9. März auf den souveränen Nord-Meister Tilburg Trappers aus den Niederlanden.Ein Rechenschieber wird nicht nötig sein, steht für Ken Latta fest: "Wir müssen sechs Punkte holen und hoffen, dass Regensburg nichts holt", weiß der Trainer der Blue Devils, der aber für sein Team einen "leichteren Weg" als für Regensburg sieht. Die Weidener empfangen am Freitag um 20 Uhr den EC Peiting, der bereits als Tabellenfünfter feststeht. Am Sonntag (18 Uhr) gastieren die Blue Devils beim Vierten EV Landshut, der fünf Zähler hinter Rosenheim und Selb liegt. Je nach Ausgang der Freitagsspiele könnte auch für die Niederbayern vor dem Match gegen Weiden die Luft raus sein. Am Freitag in Regensburg werden die Landshuter aber mit Sicherheit um die theoretische Chance kämpfen, sich in der Tabelle vielleicht noch zu verbessern. Der EVR beschließt die Meisterrunde bei den Selber Wölfen, für die es eventuell noch um den Titel geht.Um die Minichance auf Platz sieben nicht selbst zu verspielen, brauchen die Blue Devils sechs Punkte - allerdings sind sie in dieser Saison gegen beide Gegner noch ohne Sieg. Gegen den EC Peiting waren die Weidener zwei Mal nahe dran: Vor einer Woche verloren sie in Peiting mit 3:4 nach Verlängerung und im ersten Heimspiel gab es ein 3:4 nach Penaltyschießen. Bei der ersten Auswärtspartie führten die Blau-Weißen nach dem zweiten Drittel mit 1:0, gingen dann aber noch mit 2:6 unter. Gegen den EV Landshut setzte es zu Hause mit 2:5 und 1:5 zwei Pleiten. Beim ersten Gastspiel in Landshut (5:6 nach Verlängerung) zeigten die Oberpfälzer eine tolle Moral, als sie einen 1:5-Rückstand noch ausglichen."Um erfolgreich zu sein, müssen wir individuelle Fehler vermeiden", lautet wie immer die Forderung von Ken Latta, der personell nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Abwehrspieler Daniel Willaschek laboriert an einer Schulterverletzung und fällt definitiv aus. Für ihn verteidigt Kapitän Ralf Herbst an der Seite von Adam Schusser."Sonst sind alle Mann an Bord, auch die zuletzt grippegeschwächten Akteure", sagte Co-Trainer Florian Zellner nach dem Abschlusstraining am Donnerstagabend. Zwischen den Pfosten steht Johannes Wiedemann. In den Angriffsreihen gibt es keine Veränderungen, wobei Philipp Siller zunächst als zehnter Stürmer auf der Bank sitzen wird. "Er bekommt aber mit Sicherheit auch seine Eiszeiten", kündigte Zellner an.Aufgebot Blue Devils: Wiedemann, Lala - Hendrikson, Noe, Schusser, Herbst, Heider, Schreyer, Lehner - Waldowsky, Abercrombie, Pauker, Heinisch, Straka, Stähle, Pronath, Kirchberger, Zellner, Siller