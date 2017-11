Nach der Länderspiel-Pause nehmen die zwölf Teams der Oberliga Süd den Spielbetrieb wieder auf. Für die Blue Devils stehen nach drei Niederlagen in Folge zwei richtungsweisende Partien auf dem Programm.

Rosenheim: Beste Defensive

Deggendorf ein Spitzenteam

Nach 13 von 32 Hauptrunden-Spieltagen fällt die erste Zwischenbilanz nicht überraschend aus. Fast alle Mannschaften sind in dem Tabellenbereich, in dem sie vor Saisonbeginn erwartet worden waren. Lediglich der ERC Sonthofen, im Vorjahr erst im Play-off-Halbfinale an DEL2-Aufsteiger EC Bad Tölz gescheitert, liegt als Neunter hinter den Erwartungen.11 Siege, nur 2 Niederlagen - die Starbulls Rosenheim sind das dominierende Team in der Oberliga Süd. Der DEL2-Absteiger verdankt die Spitzenposition in erster Linie der Defensive um den überragenden Goalie Lukas Steinhauer. Er führt die Torhüter-Wertung mit 1,56 Gegentoren im Schnitt an, übrigens vor seinem Teamkollegen Luca Endres (2,02). Die beiden Starbulls-Keeper mussten in 13 Spielen nur 22 Gegentore hinnehmen. Mit beträchtlichem Abstand folgen der Deggendorfer SC und der EV Landshut mit jeweils 37 Gegentreffern.Deggendorf ist mit nur einem Zähler Rückstand der schärfste Verfolger der Starbulls. Trainer John Sicinski hat ein Spitzenteam geformt, das sehr ausgeglichen besetzt ist. Besonders offensiv (65 Tore, nur Regensburg hat eins mehr erzielt) verfügen die Niederbayern über sehr viel Qualität. Vor allem ist der DSC nicht mehr wie im Vorjahr allein von Treffern der Nordamerikaner Kyle Gibbons und Curtis Leinweber abhängig.Hinter dem Spitzenduo folgen die Selber Wölfe und der EV Regensburg. Beide Teams haben während der Länderspiel-Pause wichtige Personalentscheidungen getroffen. Die Oberfranken verlängerten den Vertrag mit Trainer Henry Thom bis 2020 und verpflichteten als Ersatz für den verletzten US-Amerikaner Michael Dorr den kanadischen Stürmer Ian McDonald. Regensburg hat den befristeten Vertrag mit Torjäger Arnoldas Bosas bis zum Saisonende verlängert. Der Litauer führt die Torschützenliste mit 17 Treffern vor dem Weidener Martin Heinisch (15) an. In der Scorerwertung ist Bosas mit 33 Punkten Zweiter hinter seinem Teamkollegen Nikola Gajovsky (33). Devils-Routinier Josef Straka liegt mit 26 Punkten an Position vier.Apropos Blue Devils: Die Weidener lagen nach einem guten Start zwischenzeitlich auf Rang drei, sind aber nach zuletzt drei Niederlagen in Folge auf Platz sieben abgerutscht. Jetzt stellt sich die Frage: Kann sich die Mannschaft von Trainer Milan Mazanec wieder weiter nach oben orientieren oder bleibt erneut nur der Kampf um den achten Platz? Am Wochenende stehen zwei richtungsweisende Partien auf dem Programm. Am Freitag geht es zum Tabellenfünften EV Landshut, der sich nach einem schlechten Start gefangen hat. Am Sonntag gastiert der Sechste EC Peiting in der Hans-Schröpf-Arena.

Oberliga Süd

14. SpieltagLandshut - Weiden Fr. 19.30 UhrPeiting - Deggendorf Fr. 19.30 UhrRosenheim - Memmingen Fr. 19.30 UhrWaldkraiburg - Lindau Fr. 19.45 UhrRegensburg - Sonthofen Fr. 20.00 UhrMiesbach - Selb Fr. 20.00 Uhr15. SpieltagSonthofen - Miesbach So. 16.00 UhrMemmingen - Landshut So. 17.30 UhrSelb - Regensburg So. 18.00 UhrLindau - Rosenheim So. 18.00 UhrWeiden - Peiting So. 18.30 UhrDeggendorf - Waldkraiburg So. 18.30 Uhr1. Starbulls Rosenheim 13 52:22 332. Deggendorfer SC 13 65:37 323. Selber Wölfe 13 48:38 274. EV Regensburg 13 66:41 245. EV Landshut 13 51:37 246. EC Peiting 13 53:41 227. Blue Devils Weiden 13 47:55 198. ECDC Memmingen 13 44:59 169. ERC Sonthofen 13 37:39 1410. EV Lindau 13 45:59 1011. EHC Waldkraiburg 13 30:69 912. TEV Miesbach 13 35:76 4