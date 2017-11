Führungswechsel in der Oberliga Süd: Am 17. Spieltag hat Deggendorf Top-Favorit Rosenheim von Platz eins verdrängt. Die "Teams der Stunde" sind aber Peiting und Lindau. Entgegengesetzt ist der Trend bei Schlusslicht Miesbach und den Blue Devils Weiden.

Sieben Pleiten in Folge

Sturmduo im Tief

Der Deggendorfer SC (1./41 Punkte) ist neuer Spitzenreiter der Oberliga Süd. Während die Niederbayern zwei Tage nach dem 5:2 in Weiden gegen Sonthofen im achten Heimspiel den achten Dreier einfuhren, gingen die Starbulls Rosenheim (2./39) in Peiting mit 2:8 unter. Bei der klaren Abfuhr des DEL2-Absteigers gab es eine Kuriosität: Fast zwei Drittel stand Stürmer Michael Baindl zwischen den Pfosten, weil die Nummer 1 Lukas Steinhauer krank war und sich die Nummer 2 Luca Endres nach 23 Minuten verletzte. An Baindl lag es aber nicht, denn als er in die Goalie-Ausrüstung schlüpfte, führten die Gastgeber schon mit 4:0. Apropos EC Peiting (4./33): Die Oberbayern sind aktuell mit fünf Siegen in Folge das erfolgreichste Team.Die Peitinger sind bis auf drei Zähler an die Selber Wölfe (3./36) herangerückt. Die Oberfranken verloren in Sonthofen zum zweiten Mal mit 1:4, feierten aber anschließend im dritten Vergleich den ersten Derbysieg in dieser Saison gegen die Blue Devils. Sichere Play-off-Anwärter sind außerdem der EV Landshut (5./33) und der EV Regensburg (6./30).Dahinter klafft bereits eine Lücke von neun Punkten zum EV Lindau (7./21) und den Blue Devils Weiden (8./21). Während das Team vom Bodensee nach der Länderspiel-Pause alle vier Spiele gewann, wurden die Oberpfälzer durch sieben Pleiten in Folge von Platz drei auf acht durchgereicht. Aktuell hat nur das abgeschlagene Schlusslicht TEV Miesbach (12./4) mit neun Niederlagen in Serie eine schlechtere Bilanz. Wenn die Truppe von Devils-Trainer Milan Mazanec die Talfahrt nicht schleunigst stoppt, droht der Sturz auf einen Nicht-Play-off-Platz. Der Vorsprung auf den ERC Sonthofen (9./20) beträgt nur noch einen Zähler.Die Defensivarbeit ist schon die ganze Saison das Weidener Sorgenkind. 76 Gegentore kassierten die Blue Devils, nur die Nachzügler ECDC Memmingen (10./16), EHC Waldkraiburg (11./12) und Miesbach mussten mehr hinnehmen. Jetzt lässt aber auch die Offensive häufig Wünsche offen, selbst beim lange Zeit überragenden Sturmduo Josef Straka und Martin Heinisch herrscht Flaute. Heinisch, der nach zehn Spielen mit 15 Treffern Erster der Torschützenliste war, hat seitdem nicht mehr getroffen. Jetzt führt der Regensburger Arnoldas Bosas (23) vor dem Deggendorfer Kyle Gibbons (16). Straka führte zwischenzeitlich die Scorerwertung an, jetzt ist er mit 30 Punkten Fünfter. In den letzten sieben Partien verbuchte der Tscheche nur sechs Zähler. Topscorer ist momentan der Regensburger Nikola Gajovsky (41) vor Bosas (38) und Gibbons (38).Am Wochenende stehen die Blue Devils erneut vor harten Prüfungen. Am Freitag kommt der Tabellenzweite Rosenheim in die Hans-Schröpf-Arena, am Sonntag geht's zu den aufstrebenden Lindauern.

Oberliga Süd

18. SpieltagRegensburg - Waldkraiburg Fr. 20.00 UhrWeiden - Rosenheim Fr. 20.00 UhrSonthofen - Peiting Fr. 20.00 UhrSelb - Lindau Fr. 20.00 UhrMiesbach - Landshut Fr. 20.00 UhrDeggendorf - Memmingen Fr. 20.00 Uhr19. SpieltagPeiting - Regensburg So. 17.00 UhrRosenheim - Miesbach So. 17.00 UhrWaldkraiburg - Selb So. 17.15 UhrMemmingen - Sonthofen So. 17.30 UhrLindau - Weiden So. 18.00 UhrLandshut - Deggendorf So. 18.00 Uhr1. Deggendorfer SC 17 85:50 412. Starbulls Rosenheim 17 64:37 393. Selber Wölfe 17 65:49 364. EC Peiting 17 78:50 335. EV Landshut 17 69:53 336. EV Regensburg 17 82:54 307. EV Lindau 17 66:72 218. Blue Devils Weiden 17 61:76 219. ERC Sonthofen 17 50:51 2010. ECDC Memmingen 17 54:81 1611. EHC Waldkraiburg 17 42:90 1212. TEV Miesbach 17 45:98 4