Bevor die Klubs der Oberliga Süd am 5. November in die Länderspiel-Pause gehen, wartet ein hartes Programm mit fünf Spielen in zehn Tagen. Ganz oben stehen die Starbulls Rosenheim, ganz unten sitzt der TEV Miesbach fest. Doch ausgerechnet das Schlusslicht sorgt zuletzt für eine Überraschung.

Heinisch der Top-Torjäger

Weiden in Deggendorf

Vor einer Woche führte das Trio EC Peiting, Starbulls Rosenheim und Deggendorfer SC mit jeweils 15 Punkten die Tabelle der Oberliga Süd an. Während DEL2-Absteiger Rosenheim (1./21) zwei Siege feierte, patzten die Konkurrenten. Deggendorf (2./18) verlor in Lindau (10./7) mit 2:5, Peiting (5./15) ging sogar völlig leer aus. Die Tabellenführung büßte der ECP schon am Freitag durch das 1:4 in Landshut (7./12) ein, zwei Tage später folgte das 3:5 gegen Rosenheim. In dieser Partie avancierte Starbulls-Verteidiger Tobias Draxinger mit vier Toren zum Matchwinner. Die Landshuter schienen nach vier Siegen in Folge auf dem Weg nach oben zu sein, doch am Sonntag gab es lange Gesichter beim Team von Trainer Axel Kammerer. Beim bisher punktlosen Schlusslicht TEV Miesbach (12./3) verlor der EVL sensationell mit 4:6.Sechs Siege in acht Spielen lautet die Zwischenbilanz der Blue Devils Weiden (3./16), die zuletzt den Nachbarrivalen Selber Wölfe (6./15) zum zweiten Mal in dieser Saison mit 4:3 bezwangen und beim ECDC Memmingen (8./9) mit 8:1 gewannen. Hinter dem EV Regensburg (4./15), der 42 Tore erzielt hat, stellen die Blue Devils mit 37 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga. Den Löwenanteil daran hat die Paradereihe mit Josef Straka, Martin Heinisch und Marcel Waldowsky mit 26 Toren. Diese Ausbeute schlägt sich auch in den Statistiken nieder. Heinisch führt die Torschützenliste mit 14 Treffern klar vor dem Regensburger Arnoldas Bosas (9) sowie Nikola Gajovsky (Regensburg/8) und Petr Haluza (Memmingen/8) an. Waldowsky (7) ist Fünfter, Straka (5) liegt an Position 15. In der Scorerliste ist das Weidener Sturmtrio in den "Top Ten" vertreten. Der tschechische Routinier Straka führt mit 22 Punkten vor Gajovsky (21) sowie Heinisch und Bosas (beide (19). Waldowsky liegt mit 14 Punkten auf Platz neun.Von einigen Klubs gibt es Personalien zu vermelden. Der ERC Sonthofen hat den Tryout-Vertrag mit Verteidiger Tyler Wood bis Saisonende verlängert. Neu ist zudem Abwehrspieler Manuel Malzer vom EV Lindau. Der ECDC Memmingen hat Verteidiger Lubor Pokovic (zuletzt Tryout-Spieler in Ravensburg/DEL2) verpflichtet.Am Freitag steht das Spitzenspiel zwischen dem Zweiten Deggendorf und dem Dritten Weiden im Blickpunkt. Die Niederbayern haben zu Hause (12 Punkte) eine makellose Bilanz, die Blue Devils gewannen alle vier Auswärtsspiele und holten dabei 11 von 12 möglichen Zählern. Am Sonntag gastieren die aufstrebenden Lindauer in der Hans-Schröpf-Arena. Nach dem 5:2 gegen Deggendorf verlor das Team vom Bodensee am Sonntag in Selb durch ein Tor von Michael Dorr 21 Sekunden vor Schluss unglücklich mit 3:4.

Oberliga Süd

9. SpieltagLindau - Sonthofen Fr. 19.30 UhrRosenheim - Miesbach Fr. 19.30 UhrLandshut - Waldkraiburg Fr. 19.30 UhrPeiting - Regensburg Fr. 20.00 UhrSelb - Memmingen Fr. 20.00 UhrDeggendorf - Weiden Fr. 20.00 Uhr10. SpieltagRegensburg - Peiting So. 16.00 UhrWaldkraiburg - Landshut So. 17.45 UhrSonthofen - Selb So. 18.00 UhrMiesbach - Rosenheim So. 18.00 UhrWeiden - Lindau So. 18.30 UhrMemmingen - Deggendorf So. 18.45 Uhr11. SpieltagRosenheim - Deggendorf 1. Nov.,17.00 UhrWaldkraiburg - Weiden 1. Nov.,17.15 UhrRegensburg - Lindau 1. Nov.,18.00 UhrPeiting - Selb 1. Nov.,18.00 UhrLandshut - Sonthofen 1. Nov.,18.00 UhrMiesbach - Memmingen 1. Nov.,18.00 Uhr1. Starbulls Rosenheim 8 31:12 212. Deggendorfer SC 8 33:22 183. Blue Devils Weiden 8 37:33 164. EV Regensburg 8 42:24 155. EC Peiting 8 33:21 156. Selber Wölfe 8 30:23 157. EV Landshut 8 29:27 128. ECDC Memmingen 8 24:37 99. ERC Sonthofen 8 23:27 710. EV Lindau 8 32:37 711. EHC Waldkraiburg 8 18:42 612. TEV Miesbach 8 26:53 3