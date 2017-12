Das Wechselspiel an der Spitze der Oberliga Süd geht weiter. Jetzt ist wieder der Deggendorfer SC, der zudem als erstes Team die 100-Tore-Marke geknackt hat, in Front. Die Blue Devils bleiben trotz des zweiten Sechs-Punkte-Wochenendes in dieser Saison auf dem ersten Nicht-Play-off-Platz.

Beeindruckende Serien

Wichtiges Duell in Weiden

Punktgleich waren der Deggendorfer SC (1./51 Punkte) und die Starbulls Rosenheim (2./45) in die Spieltage 20 und 21 gegangen. Während die Niederbayern zwei klare Siege gegen Regensburg (5:1) und bei Schlusslicht Miesbach (6:2) feierten, ging der DEL2-Absteiger leer aus. Dabei gab es zunächst ein 4:8 bei den Selber Wölfen (3./45), die dadurch mit Rosenheim gleichzogen. Eine große Überraschung war dieses Resultat nicht, das 1:4 zu Hause gegen Sonthofen allerdings schon.Aus der Spitzengruppe trumpfte neben Deggendorf zuletzt auch der EV Landshut (4./44) groß auf. Nach dem 6:1 in Lindau bezwang die Truppe von Axel Kammerer Selb mit 5:3, wobei einer besonders auf sich aufmerksam machte: Viktor Lennartsson, der Leihspieler aus Weißwasser. Der Schwede traf in seinen ersten beiden Spielen fünf Mal. Am Sonntag steigt in Deggendorf der Knüller des Wochenendes - das Niederbayern-Derby gegen Landshut. Die Serien beider Teams sind beeindruckend: Deggendorf verlor nur 2 der letzten 14 Spiele, Landshut 3 der letzten 18.Während der EC Peiting (5./39) ebenfalls auf Play-off-Kurs steuert, beginnt beim EV Regensburg (6./33) nach drei Niederlagen in Folge - zuletzt das 2:5 im Oberpfalzderby gegen die Blue Devils Weiden (9./27) - das Zittern, denn die Verfolger sind im Aufwind. Neben Weiden (nach neun Niederlagen in Serie wieder in der Erfolgsspur) holte am vergangenen Wochenende auch der ERC Sonthofen (7./30) sechs Punkte und der EV Lindau (8./27) gewann in Peiting überraschend mit 3:2. Am Sonntag kommt es in der Hans-Schröpf-Arena zum wichtigen Duell im Kampf um den Play-off-Einzug zwischen den Blue Devils und den punktgleichen Lindauern. Zwei Tage vorher werden die Weidener versuchen, die momentane Schwächephase der Rosenheimer zu nutzen.Neben dem Leihgeschäft zwischen Weißwasser und Landshut gab es in den letzten Tagen weitere Personalien. Memmingen und Waldkraiburg haben auf längere Ausfälle reagiert: Die Allgäuer holten für Petr Haluza den Letten Kirils Galoha, der EHC verpflichtete für Tomas Vrba dessen tschechischen Landsmann Tomas Rousek. Deggendorf hat den Vertrag mit Andrew Schembri bis 2019 verlängert. Einen Abgang meldet Lindau, Torwart Henning Schroth wechselt nach Dresden in die DEL2.Die Scorerliste führt jetzt der Deggendorfer Kyle Gibbons mit 48 Punkten vor den Regensburgern Nikola Gajovsky (47) und Arnoldas Bosas (45) an. Unter den "Top 15" sind drei Weidener: 9. Josef Straka (34); 13. Matt Abercrombie (30) und 14. Martin Heinisch (29). Die Torjägerliste führt weiterhin der Litauer Bosas mit 27 Treffern klar vor Gibbons (20) und Heinisch (19) an. Dank seiner fünf Tore am vergangenen Wochenende rückte der Kanadier Abercrombie (14) auf Rang acht vor.

Oberliga Süd

22. SpieltagLindau - Selb Fr. 19.30 UhrPeiting - Sonthofen Fr. 19.30 UhrRosenheim - Weiden Fr. 19.30 UhrLandshut - Miesbach Fr. 19.30 UhrWaldkraiburg - Regensburg Fr. 19.45 UhrMemmingen - Deggendorf Fr. 20.00 Uhr23. SpieltagSelb - Waldkraiburg So. 18.00 UhrRegensburg - Peiting So. 18.00 UhrMiesbach - Rosenheim So. 18.00 UhrSonthofen - Memmingen So. 18.00 UhrWeiden - Lindau So. 18.30 UhrDeggendorf - Landshut So. 18.30 Uhr1. Deggendorfer SC 21 106:60 512. Starbulls Rosenheim 21 86:54 453. Selber Wölfe 21 88:61 454. EV Landshut 21 93:63 445. EC Peiting 21 95:66 396. EV Regensburg 21 93:74 337. ERC Sonthofen 21 66:59 308. EV Lindau 21 78:89 279. Blue Devils Weiden 21 79:93 2710. ECDC Memmingen 21 68:97 2111. EHC Waldkraiburg 21 51:112 1212. TEV Miesbach 21 56:131 4