In der Meisterrunde der Oberliga Süd haben sich die "Top 4" ein Stück vom Rest des Feldes abgesetzt. Die Plätze für das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde mit den Nord-Klubs scheinen vergeben zu sein. Für die Teams aus der Oberpfalz, die am Freitag in Weiden aufeinandertreffen, geht es um Rang sieben.

Röthke erzielt fünf Tore

Sonthofen immer stärker



Die einzige Niederlage in der Meisterrunde kassierte Sonthofen in Weiden (3:4). Das war zugleich der einzige Sieg der Blue Devils (8./47), die damit bis auf zwei Zähler an den EV Regensburg (7./49) heranrückten. Die Eisbären sind in der Meisterrunde bei einem Torverhältnis von 8:27 noch ohne Punktgewinn.

Die beiden Oberpfälzer Rivalen kämpfen um Platz sieben, um in der ersten Play-off-Runde die weite Reise in die Niederlande zu vermeiden. In der Oberliga Nord liegen die Tilburg Trappers mit 15 Punkten Vorsprung in Front.

Oberpfalzderby in Weiden

Die Starbulls Rosenheim (1./80 Punkte), die in der Meisterrunde 10 von 12 möglichen Punkten holten, streben mit zwei neuen Kontingentspielern den sofortigen Wiederaufstieg in die DEL2 an. Der Tscheche Vitezslav Bilek und der Kanadier Chase Witali sorgten beim 10:1-Kantersieg gegen die Eisbären Regensburg mit jeweils sechs Scorerpunkten gleich richtig für Furore. Die oft nicht überzeugenden Finnen Jussi Nättinen und Petri Lammassaari dürften nur noch zum Einsatz kommen, wenn einer der Neuen verletzt oder gesperrt ist.Auch beim Deggendorfer SC (3./76) mischt ein Neuzugang richtig auf: der Ex-Straubinger René Röthke, der auf die Erfahrung von 776 DEL-Spielen zurückblickt. Beim Debüt gegen Rosenheim (1:2) ging Röthke noch leer aus, doch beim 7:2-Erfolg in Peiting traf er fünf Mal ins Schwarze.Neuer Zweiter sind seit Dienstag die Selber Wölfe (2./77) nach dem 7:3-Erfolg im Nachholspiel beim EV Regensburg. Die größte Enttäuschung in der Meisterrunde ist der EV Landshut (4./74). Der "Hauptrunden-Meister" holte in den vier Spielen nur vier Punkte.Schwächen zeigte zuletzt auch der EC Peiting (5./65). Nach einem Null-Punkte-Wochenende ist der Zug in Richtung Play-off-Heimrecht wohl abgefahren. Vielmehr sitzt den Oberbayern inzwischen der immer stärker werdende ERC Sonthofen (6./62) im Nacken. Die Allgäuer kommen wie im Vorjahr zum Saisonhöhepunkt hin immer besser in Schwung. Zuletzt gab es sechs Punkte gegen Peiting (4:1) und in Landshut (2:1).Am Freitag kommt es in der Weidener Hans-Schröpf-Arena zum Oberpfalzderby zwischen den Blue Devils und den Eisbären. Am Sonntag reist die Truppe von Devils-Coach Ken Latta nach Deggendorf, die Regensburger empfangen Sonthofen.