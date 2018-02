Nach dem siebten Spieltag am Freitag ist Halbzeit in der Meisterrunde der Oberliga Süd. Die ersten vier Plätze, die das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde mit den Nord-Klubs garantieren, scheinen vergeben zu sein. Der Kampf um die beste Ausgangsposition ist allerdings enorm spannend und noch völlig offen. Dahinter gibt es Zweikämpfe um die Plätze fünf und sieben, wobei im Ringen um Rang sieben am Freitag eine Vorentscheidung fallen kann.

Buchwieser verlängert

Tabellenführer ist mit den Starbulls Rosenheim (1./83 Punkte) der Top-Favorit für den Aufstieg. Das erfolgreichste Teams der Meisterrunde ist aber der Deggendorfer SC (2./81), der 14 von 18 möglichen Punkten holte. DEL2-Absteiger Rosenheim fuhr 13 Zähler ein, jeweils 12 verbuchten die Selber Wölfe (3./80) und der immer stärker werdende ERC Sonthofen (6./66). "Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht arbeitet", beschreibt ERC-Coach Heiko Vogler das Erfolgsrezept der Allgäuer.Neben dem EC Peiting (5./68), der nur 8 Zähler holte und dem Sonthofen inzwischen dicht im Nacken sitzt, ist der EV Landshut (4./77) der große Verlierer. Der Hauptrunden-Primus gewann in den sechs Meisterrundenspielen nur 7 Punkte. Schlechter sind nur die beiden Oberpfälzer Rivalen EV Regensburg (7./52) und Blue Devils Weiden (8./47) mit jeweils 3 Zählern. Noch ist für die Truppe von Trainer Ken Latta der Sprung auf Rang sieben möglich, doch dann muss am Freitag im Derby in Regensburg ein Dreier her. Am Sonntag kommen die starken Deggendorfer in die Hans-Schröpf-Arena, der EVR muss zum ERC Sonthofen.Unter den "Top 4" kommt es zu zwei direkten Aufeinandertreffen. Die Starbulls Rosenheim können am Freitag im Traditionsduell der ehemaligen Deutschen Meister den EV Landshut auf Rang vier festnageln. Und am Sonntag wartet auf Axel Kammerers EVL mit dem Heimspiel gegen die Selber Wölfe eine weitere harte Prüfung.Personell hat sich in den letzten Tagen in der Oberliga Süd einiges getan. Der EC Peiting hat den Vertrag mit Trainer Sebastian Buchwieser bis zum Ende der Saison 2019/20 verlängert. Deggendorf baut bis 2020 auf den als Verteidiger und Stürmer einsetzbaren Jan-Ferdinand Stern und der EV Regensburg hat mit Torhüter Peter Holmgren sogar bis 2021 verlängert. Bei den Starbulls Rosenheim standen nach den Verpflichtungen des Tschechen Vitezslav Bilek und des Kanadiers Chase Witali vier Kontingentspieler im Kader. Jetzt hat sich die Zahl auf drei reduziert, denn der Finne Jussi Nättinen hat den Spitzenreiter verlassen.

Oberliga Süd Meisterrunde

7. SpieltagRosenheim - Landshut Fr. 19.30 UhrDeggendorf - Sonthofen Fr. 20.00 UhrRegensburg - Weiden Fr. 20.00 UhrSelb - Peiting Fr. 20.00 Uhr8. SpieltagSonthofen - Regensburg So. 18.00 UhrPeiting - Rosenheim So. 18.00 UhrLandshut - Selb So. 18.00 UhrWeiden - Deggendorf So. 18.30 Uhr1. Starbulls Rosenheim 38 161:93 832. Deggendorfer SC 38 174:114 813. Selber Wölfe 38 160:114 804. EV Landshut 38 158:100 775. EC Peiting 38 162:131 686. ERC Sonthofen 38 127:104 667. Eisbären Regensburg 38 140:144 528. Blue Devils Weiden 38 137:165 47