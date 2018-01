Der Start in die Meisterrunde verläuft für die "Top 4" der Oberliga Süd völlig unter-schiedlich. Nur Deggendorf fährt die optimale Punktausbeute ein, Rosenheim holt vier, Selb drei und "Hauptrundenmeister" Landshut sogar nur einen Zähler. Die beiden Oberpfälzer Teams kämpfen um Platz sieben.

Zwei Derbys, zwei Siege - der Deggendorfer SC (2./73 Punkte) war beim Start in die Meisterrunde der große Gewinner. Die Niederbayern bezwangen zunächst den großen Nachbarn EV Landshut (3./71) mit 4:2 und siegten dann auch beim EV Regensburg (7./49) mit 6:4. Dass beim DSC aber nicht nur Freude aufkam, lag an den Ausschreitungen Landshuter Fans nach dem Derby am Freitagabend. Ein Deggendorfer Anhänger wurde schwer verletzt ins Klinikum eingeliefert.Am Freitag steigt in Deggendorf bereits der nächste Knaller gegen Spitzenreiter Starbulls Rosenheim (1./74) und bei einem Sieg wäre die Sicinski-Truppe der neue Tabellenführer. Die nächste Prüfung am Sonntag beim EC Peiting (5./65) ist aber keineswegs leichter, zumal die Peitinger auf dem besten Weg sind, noch in den Kampf um einen "Top-4-Platz", also das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde gegen die Nord-Oberligisten, einzugreifen.Davon sind die beiden Oberpfälzer Vertreter meilenweit entfernt. Vielmehr geht es beim EV Regensburg (7./49) und den Blue Devils Weiden (8./47) momentan um zwei Dinge: Zum einen um Rang sieben, um in Runde eins den Tilburg Trappers aus den Niederlagen aus dem Weg zu gehen. Zum anderen darum, dass nach der turbulenten letzten Woche wieder Ruhe einkehrt. Beide Teams haben einen Trainerwechsel vollzogen - bei Weiden Ken Latta für Milan Mazanec, bei Regensburg Igor Pavlov für Peppi Heiß. Die Blue Devils waren zudem wegen Marcel Waldowskys "Wut"-Interview und der Rücktrittsankündigung der beiden Vorsitzenden Thomas Siller und Tobias Hacker in den Schlagzeilen.Im Fernduell um Rang sieben können die Blue Devils am Freitag vorlegen, denn die Regensburger Partie gegen die Selber Wölfe (4./71) wurde auf Dienstag, 30. Januar, verlegt. Die Truppe des neuen Devils-Trainers Latta kann gegen Landshut zeigen, dass der Aufwärtstrend in Rosenheim (1:3) und gegen Sonthofen (4:3) mehr als eine Momentaufnahme ist. Am Sonntag reisen die Weidener zum ewig jungen Derby nach Selb, die Regensburger gastieren in Rosenheim.