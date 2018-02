Trotz der jüngsten Niederlagen gegen Landshut und in Selb strahlt Ken Latta Zuversicht aus. "Ich sehe einen Aufwärtstrend, seit ich da bin", sagt der neue Trainer der Blue Devils. Das Ziel des Kanadiers bleibt der Sprung auf Rang sieben.

Zwei Neue beim EVR

"Wir wollen nicht nach Holland!" - darüber sind sich bei den Blue Devils (8. Platz/47 Punkte) alle einig. Doch genau dorthin müssten die Weidener in der ersten Play-off-Runde, wenn sie in der Oberliga Süd nicht vom achten Platz wegkommen. Denn in der Nord-Staffel führen die Tilburg Trappers (85 Punkte) die Tabelle mit 18 Zählern Vorsprung vor den Hannover Scorpions und den Saale Bulls Halle (beide 67) sowie den IceFighters Leipzig (66) an.Die Reise in die Niederlande will natürlich auch der EV Regensburg (7./49) vermeiden. Im Kampf um den siebten Platz kommt es am Freitag um 20 Uhr in der Weidener Hans-Schröpf-Arena zum wichtigen Duell zwischen den beiden Oberpfälzer Rivalen. "Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Wir haben gut trainiert und sind gut auf das Derby vorbereitet. Wir wollen den Heimvorteil nutzen, da gibt es nicht viel zu diskutieren", sagte Ken Latta vor dem Abschlusstraining am Donnerstagabend. In der Hauptrunde gewann jeder sein Auswärtsspiel, die Blue Devils mit 5:2 und die Eisbären mit 4:1. Bei Weiden sind vermutlich alle Mann an Bord.Wie bei den Blue Devils gab es auch bei den Eisbären nach der Hauptrunde einen Trainerwechsel - der Lette Igor Pavlov löste Peppi Heiß ab. Während Weiden in den vier Meisterrundenspielen zumindest einen Sieg feierte und aufsteigende Tendenz zeigt, ging der EVR bei 8:27 Toren vier Mal leer aus. Ein Grund dafür ist auch das Verletzungspech, auf das die Domstädter kurz vor Ende der Wechselfrist noch mit zwei Transfers reagierten. Vom Bayernligisten Pfaffenhofen kam der gebürtige Regensburger Steven Maier und von Nord-Oberligist Timmendorf Petr Gulda. Zudem hat diese Woche trotz der momentanen Misere Topscorer Nikola Gajovsky den Vertrag um zwei Jahre verlängert.Am Sonntag (Beginn 18.30 Uhr) treten die Blue Devils beim Deggendorfer SC (3./76) an. "Die Jungs wissen, dass sie auch in Deggendorf gewinnen können", erinnert sich Co-Trainer Florian Zellner an den vorletzten Hauptrundenspieltag, als die Mannschaft mit dem 6:3-Erfolg in Niederbayern den Einzug in die Meisterrunde perfekt machte. Nur mit einer ähnlich disziplinierten und kampfstarken Leistung wie damals ist ein erneut Coup möglich. Der DSC hat sich letzte Woche ebenfalls verstärkt. Vom Nachbarn Straubing Tigers kam René Röthke, der über die Erfahrung von 776 DEL-Spielen verfügt. Beim 7:2 in Peiting zeigte er mit fünf Toren gleich, wozu er fähig ist.Aufgebot Blue Devils: Wiedemann, Lala - Herbst, Noe, Schusser, Willaschek, Heider, Hendrikson, Schreyer - Heinisch, Straka, Stähle, Pauker, Abercrombie, Waldowsky, Pronath, Kirchberger, Zellner, Siller